الخارجية الإسرائيلية تعرب عن تقديرها العميق لوزير العدل السعودي السابق وتدعو محمود عباس للسير على طريقه
لندن-”القدس العربي”:
رحّبت إسرائيل بالرسالة التي بعثها الأمين العام لرابطة علماء المسلمين ومقرها السعودية محمد بن عبد الكريم العيسى، إلى مديرة المتحف التذكاري للهولوكوست في الولايات المتحدة الأمريكية سارة بلومفيلد الأسبوع الماضي .
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي حسن كعبية، في حديث خاص مع موقع i24news الإسرائيلي، إن بلاده “تعرب عن تقديرها العميق لمثل هذه التصريحات، من جانب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى”.
وأضاف” إننا إذ نشكره على تضامنه مع ضحايا الهولوكوست، لنأمل بالوقت ذاته أن تتظافر الجهود من قبل الدول المجاورة، من أجل إدانة المحرقة النازية، لتفنيد الدعوات التي نسمعها صباح مساء من الإيرانيين وآية الله، بوجوب حرق وإلقاء اليهود بالبحر”. وتابع قائلا “مثل تلك التصريحات، سمعناها قبيل الهولوكوست والحرب العالمية الثانية”، مشيرا إلى “حبّذا لو سار محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، بنفس الطريق التي سار عليها فضيلة الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، وأدان المحرقة وهاجم منكروها”.
وكان الوزير السعودي السابق والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبد الكريم العيسى، قد أكد أن الهولوكوست تعد من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية،
وأورد العيسى في رسالة بعثها، الاثنين الماضي، إلى سارة بلومفيلد، مديرة المتحف التذكاري للهولوكوست في الولايات المتحدة، بمناسبة مشاركة الرابطة في مؤتمر “التصدي للعنف المرتكب باسم الدين”: “وأود أن أؤكد… حزننا الشديد على ضحايا الهولوكوست، تلك الحادثة التي هزت البشرية في العمق، وأسفرت عن فظائع يعجز أي إنسان منصف ومحب للعدل والسلام أن ينكرها أو يستهين بها”.
ومضى وزير العدل السعودي الأسبق في رسالته التي نشرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “لا التاريخ سينسى هذه المأساة الإنسانية التي ارتكبتها النازية الشريرة، ولا أحد سيمنحها مباركته، ما عدا النازيين المجرمين وأمثالهم”.
وقال العيسى في رسالته أيضا “التاريخ لا يعرف الانحياز مهما حاول المخادعون التلاعب أو العبث به”، فيما أردف: “من هنا نعتبر أن أي إنكار للهولوكوست أو التقليل من تأثيراتها هو جريمة تشويه للتاريخ وإهانة لكرامة الأرواح البريئة التي أزهقت، لا بل هو إساءة لنا جميعا لأننا جميعنا ننتمي إلى الروح البشرية نفسها ونتقاسم الروابط الروحانية حيال هذه الكارثة”.
وكان وزير العدل السعودي السابق محمد بن عبد الكريم العيسى، قد تحدث لصحيفة معاريف الإسرائيلية، في نوفمبر من العام المنصرم قئلا إن الإرهاب باسم الإسلام غير مبرر أينما كان، بما في ذلك إسرائيل.
وجاءت تصريحات الوزير العيسي وقتها على هامش مشاركته في مؤتمر بالأكاديمية الدبلوماسية العالمية في باريس، حيث حاوره مراسل الصحيفة.
لعله يستعيد منصبه السابق بعد هذا الاطراء
مهما صرحتم وفعلتم وتقربتم من الصهاينة لن يحمي هذا عروشكم
لا اكاد اصدق هل من بعث بهده الرسالة وتباكى بهده الطريقة المملة والمقززة على الهولوكوست سعودي حقا فادا كان هدا الشخص قد مضى بعيدا في تضامنه مع ضحايا الهولوكوست وبالغ بشكل كبير بتزلفه وتملقه حتى يفوز بالرضا الصهيوامريكي فما هي مواقفه من الهولوكوست الصهيوني ضد الفلسطينيين؟ وادا كان محمد بن عبد الكريم العيسى يعتبر اي انكار للهولوكوست او التقليل من تاثيراتها هو جريمة لتشويه التاريخ واهانة لكرامة الارواح البريئة التي ازهقت فلمادا ينكرون الهولوكوست السعودي ضد اليمنيين؟ فهنيئا للوزير السعودي السابق بهدا التقدير الصهيوني العميق.
فلسطين
يا وحي السماء
ويا مبعث الأنبياء
أرض الأقصى الغالية
لك الله
يا مسرى الأمين
ويا ملهمة صلاح الدين
لك الأبناء…لك الأشلاء
والدماء القانية
لك صبر جنين
لك شوق اللاجئين
والهمم العالية
***
فلسطين
يا هازمة الكون
ويا قاهرة السكون
والرياح العاتية
لك الله
يا شاهدة حطّين
ويا مذلّة الصليبيين
لك الاباء…لك الشهداء
والارواح الطاهرة
لك انين المذبوحين
وحرقة المشردين
ودمع العين الباكية
***
فلسطين
انهضي…انتفضي
افيقي من حلمك
من نومك…استيقضي
فاسرك لن يفك
بغيرك
بيدك دمري قيدك
***
قدرك
أن تلملمي الجرح…بالجراح
وأن تصنعي المآتم… أفراح
قدرك
أن تكوني منا
نحن ناقري الدفوف..والأقداح
…نحن محترفي الثمالة
وهز أرداف الملاح
***
قدرك
أن نكون منك
نحن الواقفين…على البطون
نحن الزاحفين …على الذقون
نحن أبطال التنديد…والصياح
نحن أرباب كل شيء
حتى الانبطاح
لا شيء لتحريرك ..ينقصنا
لا شيء يمنعنا…غير خوفنا
لمس السلاح
القصيدة الواردة أعلاه لأبو أسامة عبد الوهاب من سيدي عقبة بسكرة الجزائر
وكأن المحارق التي تشن الان على المسلمين اطفالا ونساءا ورجالا لاتهم السيد الوزير السابق وكمان للعدل. سيادته يتعاطف مع اموات اليهود الذبن هلكوا قبل ٨٠ عاما ولا تعاطف مع اهل فلسطين ومسلمي الروهنجا واهل سوريا وغيرهم.
قد نرى سباقا بين ترمب وابن سلمان لتعيين الوزير السابق مستثارا دينيا فاين سيذهب!!
أهانوا أنفسهم وازدادت فلسطين عزة وهي عصية عليهم جميعا. فالتبر تربر والتراب تراب.
المسكين نسي ربه و يبتغي العزة عند الصهاينة و ترمب .
ما اقدم عليه بن سلمان يذكرنا بما فعله عمرو بن لحي حين جلب من الشام هبل الى مكة ليعبد بدل عبادة الله .فبن سلمان جلب ترمب الى الرياض و جعله صنما يعبد فترى القوم ضعيفي الايمان يسارعون في تقديم الولاء و القرابين لبني صهيون علهم يحرزون العزة و المناصب و الرضا.