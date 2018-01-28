﻿شتوتغارت الألماني يقيل مدربه فولف لسوء النتائج

برلين – د ب أ: أعلن شتوتغارت المتعثر في الدوري الألماني عن فسخ تعاقده مع المدرب هانيس فولف. وقال مايكل ريشكه مدير الكرة في شتوتغارت أن قرار الإطاحة بفولف جاء بعد خسارة الفريق سبع مرات في آخر ثماني مباريات. وجرى التوصل للقرار بعد حديث مع المدرب فولف مساء السبت في أعقاب الهزيمة أمام شالكه 0/2. وقال ريشكه: «الخطر كبير للغاية في فريقنا حيث لم نعد قادرين على تجاوز هذا الوضع والعودة لطريق النجاح». ولم يكشف شتوتغارت عن أي مرشحين لخلافة فولف في تدريب الفريق الذي حصد 20 نقطة من أول عشرين مباراة محتلا المركز الخامس عشر.

الترجي التونسي يعلن رحيل بن يوسف وساسي عن صفوفه

تونس – د ب أ: أعلن الترجي التونسي رحيل اللاعبين فخر الدين بن يوسف والفرجاني ساسي عن صفوفه. وذكر أنه توصل إلى اتفاق مع النصر السعودي يقضي بانتقال لاعب الوسط ساسي إليه، في صفقة قيمتها مليونا يورو. كما أفاد الترجي بتوصله إلى اتفاق لفسخ العقد بالتراضي مع المهاجم فخر الدين بن يوسف، علما أنه كان من المفترض أن يستمر حتى حزيران/يونيو المقبل. وكان بن يوسف انضم إلى الترجي من ميتز الفرنسي في 2015 .وعزز الترجي صفوفه بعودة المهاجم الجزائري يوسف البلايلي بعقد يستمر حتى 2020 .

الزمالك يتسلم استغناء عنتر بعد سداد 15مليونا للأسيوطي

القاهرة – د ب أ: تسلم الزمالك الاستغناء الخاص بمحمد عنتر لاعب الاسيوطي المنضم حديثا للفريق بعد دفع 15 مليون جنيه لإدارة الأسيوطي قيمة الصفقة. وأعلن الزمالك ضم عنتر بعقد لأربعة أعوام ونصف العام. واتفق الزمالك مع الأسيوطي على التعاقد مع عنتر نظير 15 مليون جنيه، بخلاف حصول الأسيوطى على 20 بالمئة من نسبة بيع اللاعب لأي فريق آخر مستقبلا .

شبيبة الساورة الجزائري يعيد مدربه السابق

الجزائر – د ب أ: عين شبيبة الساورة وصيف الدوري الجزائري، مدربه السابق، كريم خوذة خلفا لفؤاد بوعلي المستقيل. وكان خوذة، اقيل من تدريب شبيبة القبائل قبل نهاية الموسم الماضي، بسبب سوء النتائج. ومن المرتقب أن يشرع خوذة في عمله اليوم استعدادا للمباراة التي يلتقي فيها الساورة مع ضيفه اتحاد الجزائر الجمعة المقبل، في قمة مباريات دور الستة لكأس الجزائر. وكان بوعلي، أكد السبت، استقالته من تدريب الساورة، لفشله في قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج جيدة خارج قواعده.

إقالة مدرب تاجنانت الجزائري

الجزائر – د ب أ: أقال دفاع تاجنات الجزائري، مدربه عمر بلعطوي، مباشرة بعد خسارته امام ضيفه اتحاد الجزائر صفر/3 السبت، ضمن المرحلة الـ18 من الدوري الجزائري. ويعتبر بلعطوي، الذي عين مدربا لتاجنانت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قادما إليه من اتحاد بسكرة، المدرب الخامس الذي يترك منصبه مع الفريق الصيف الماضي. واتهم الطاهر قرعيش، رئيس تاجنانت، المدرب بلعطوي، بفشله في فرض الانضباط المطلوب داخل الفريق، مؤكدا أن المدرب لم يعد يسيطر على اللاعبين الذين باتوا يفعلون ما يريدون.

الخريطيات القطري يقيل مدربه التونسي العجلاني

الدوحة – د ب أ: قرر نادي الخريطيات إقالة المدرب التونسي أحمد العجلاني، عقب خسارته صفر/2 أمام الخور ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري القطري. كما أقيل توفيق زعبوب مساعد العجلاني أيضا بسبب استمرار النتائج السيئة للفريق. وتراجع الخريطيات للمركز المركز الحادي عشر (قبل الأخير) بعدما توقف رصيده عند تسع نقاط فقط. وقرر النادي تعيين السوري ياسر السباعي مدرب فريق الناشئين بالنادي خلفا للعجلاني خلال المرحلة القادمة. وسيبدأ السباعي الإشراف على تدريبات الخريطيات، للتحضير للجولة المقبلة التي سيواجه خلالها السيلية في الثاني من شباط/فبراير المقبل. من المنتظر أن يشهد النادي بعض التغييرات على صعيد المحترفين لعدم تقديمهم المردود المطلوب.

الباطن السعودي يتعاقد مع الحارس التونسي المثلوثي

الرياض – د ب أ: أعلن نادي الباطن السعودي التعاقد مع الحارس التونسي المخضرم أيمن المثلوثي من النجم الساحلي التونسي. وكان المثلوثي أنهى تعاقده بشكل ودي مع إدارة النادي التونسي، ليقرر خوض تجربة احترافية للمرة الأولى في الدوري السعودي مع الباطن، الذي أوضح أن الصفقة تمت بدعم مالي كامل من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية. يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، منح فرق دوري المحترفين الحق في التعاقد مع حراس أجانب بداية من الموسم الحالي. ويحتل الباطن المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، وتبحث إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق بشكل مميز للهروب من منطقة الهبوط.