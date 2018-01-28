﻿أمم آسيا لليد: قطر تهزم البحرين وتتوّج باللقب

سول – الأناضول: توّج المنتخب القطري، بكأس الأمم الآسيوية لكرة اليد التي أقيمت في كوريا الجنوبية بعدما تغلب على البحرين في المباراة النهائية 33-31.

وانتزع المنتخب القطري اللقب للمرة الثالثة على التوالي في تاريخه، حيث يعد كوريا الجنوبية أكثر المنتخبات تتويجا باللقب بإجمالي 9 ألقاب. وجاءت المباراة مثيرة في مجملها من لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات طوال شوطي المباراة إلى أن حسمها المنتخب القطري لصالحه في النهاية. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره السعودي 29-21 لينتزع الميدالية البرونزية. وتأهلت المنتخبات الأربعة قطر والبحرين وكوريا الجنوبية والسعودية إلى بطولة العالم التي ستقام في ألمانيا والدنمارك عام 2019.