﻿حماس تمنع النساء من حضور مباراة كرة قدم في غزة!

غزة (الاراضي الفلسطينية) – أ ف ب: منعت الشرطة التابعة لحركة حماس الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة أمس مجموعة من النساء من حضور مباراة لكرة القدم وسط القطاع، بعدما تقرر حضورهن بدخول الملعب، مع تخصيص مدرج منفصل لهن.

وتقرر ان يخصص نادي النصيرات مدرجا خاصا للنساء لحضور مباراة الاحد مع نادي الجلاء. لكن السلطات في القطاع منعت النساء من دخول الملعب في مخيم النصيرات للاجئين جنوب مدينة غزة، ما اضطرهن الى مشاهدة المباراة من خارج السياج. وقالت آيات عثمان، وهي من المشجعات اللواتي حاولن مشاهدة المباراة: «حضرنا الى هنا لتشجيع الفريق وشبابنا في النصيرات ومشاهدة المباراة، ولكن فوجئنا بوجود قوات الامن التابعة لحماس والتي اغلقت البوابات بوجهنا ولم تسمح لنا بالدخول والتشجيع». وكانت المباراة ستشكل احدى المرات النادرة التي يتم فيها السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم منذ سيطرة حركة حماس عام 2007، في اطار برنامج لتحسين النوادي الرياضية في القطاع الفقير والمحاصر. وأعربت الناشطة النسائية امل شحادة، التي تدير مشروعا لتحسين النوادي الرياضية عن خيبة أملها ازاء قرار المنع. وأضافت: «رغبنا في ان تكون هناك سابقة في قطاع غزة تقوم فيها المرأة بتشجيع نادي النصيرات. لكن تفاجأنا بأن البوابة مغلقة امامنا وقوات الامن التابعة لحماس تمنعنا من الدخول لتشجيع فريقنا مع ان المدرج مخصص للمرأة فقط». وقال شرطي في الملعب انه استنادا للتعليمات سيتم منع دخول النساء الى الملعب. ولم يصدر أي تعليق من حماس على قرار المنع. وكان نادي النصيرات أعلن صباح الاحد انه سيسمح للنساء بحضور مباراته في مدرج منفصل حسبما قال فريد ابو يوسف، رئيس النادي، واكد انه «لا مانع لدينا من حضور النساء المباريات بدون اختلاط. مدرج خاص للنساء ومدرج خاص للرجال». وبحسب أبو يوسف فأنها «المرة الاولى التي ستحضر فيها المرأة بشكل رسمي»، موضحا انه في السابق كانت النساء يحضرن المباريات بشكل فردي ومحدود. وتابع: «طلب اللاعبون ان يحضروا امهاتهم واخواتهم وزوجاتهم، ثم تطور الامر وأصبحت كل النساء يرغبن في الحضور». ومنذ سيطرتها على القطاع عام 2007، تفرض حماس مجموعة من القوانين وتسعى لمنع او تخفيف الاختلاط بين الجنسين في الاماكن العامة.