﻿فيدرر يهزم شيليتش ويحرز اللقب للمرة السادسة معادلاً الرقم القياسي

ملبورن – رويترز: نجا روجر فيدرر من تراجع مستواه في المجموعة الثانية ليحبط انتفاضة الكرواتي مارين شيليتش ويحصد لقب بطولة استراليا المفتوحة للتنس للمرة السادسة معادلا الرقم القياسي.

وتعثر اللاعب السويسري في بعض اللحظات في مواجهة مقاومة قوية من منافسه قبل أن يفوز 6-2 و6-7 و6-3 و3-6 و6-1. ومع غلق سقف الملعب في محاولة للتغلب على الطقس شديد الحرارة، حسم اللاعب البالغ 36 عاما المجموعة الأولى في 24 دقيقة، وبدا أن حصد اللقب الـ20 في البطولات الأربع الكبرى مسألة وقت. لكن شيليتش، الذي واجه كابوسا في نهائي ويمبلدون العام الماضي ضد فيدرر عندما حطمت البثور آماله في الفوز باللقب، لم يكن ليترك فرصة بلوغ النهائي في استراليا للمرة الأولى تمر بدون قتال. ورغم كونه وحيدا في مواجهة فيدرر وأغلب الجماهير فاز في خمسة أشواط متتالية في المجموعة الرابعة ليلجأ اللاعبان إلى المجموعة الأخيرة الفاصلة.

وتأرجحت المباراة بين اللاعبين، لكن فيدرر استعاد سحره بعد إنقاذ فرصتين لكسر الإرسال في بداية المجموعة الخامسة وساندته الجماهير حتى نجح في الحسم. ورغم كل الألقاب والجوائز التي حصدها غلبت المشاعر فيدرر في حديثه احتفالا بالفوز. وقال فيدرر الذي عادل الرقم القياسي في الفوز باللقب المسجل باسم نوفاك ديوكوفيتش وروي ايمرسون مع تسجيل زوجته ميركا والأسطورة ليفر هذه اللحظات باستخدام هاتفيهما المحمول: «القصة الخيالية مستمرة. هذا أمر مذهل. بدايتي كانت رائعة لكنني تراجعت بشدة في الشوط الفاصل وخسرت المجموعة الثانية والسيطرة على المباراة». وأضاف: «اعتقد أنني كنت محظوظا قليلا الليلة». وساعدت انتفاضة فيدرر لحصد ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى على مدار 12 شهرا الماضية بعد خمس سنوات من الصيام واستبعاد الكثيرين أن يستطيع العودة الى منصات التتويج. وقال: «الحصول على اللقب السادس هنا و20 في المجموع لحظة استثنائية للغاية».

وحصد شيليتش، الذي سيتقدم إلى التصنيف الثالث عالميا وهو الأفضل في مسيرته، أربع نقاط فقط في أول أربعة أشواط، لكن المساندة الضئيلة التي حصل عليها في مواجهة غالبية الجماهير التي تدعم فيدرر أظهرت أن البطولة انتهت بأفضل طريقة ممكنة. وقال شيليتش: «كانت رحلة رائعة. كان يمكن أن يكونا الأسبوعين الأفضل في حياتي. حصلت على فرصة في بداية المجموعة الخامسة لكنه قدم مباراة رائعة». وتجاوزت درجة الحرارة 30 مئوية طيلة اليوم في ملبورن، لكن الرطوبة جعلت الأمور أقل صعوبة عنها خلال نهائي فردي السيدات السبت. لذا كانت مفاجأة أن تبدأ المباراة باغلاق السقف وهو قرار دافع عنه مسؤولو البطولة ببيان يوضح أن قراءة الإجهاد الحراري أدت إلى تفعيل «إجراءات الحرارة القصوى». وكسر الإرسال في الشوط الأول عندما حاول شيليتش لعب الكرة من فوق منافسه الذي أعادها في الشباك. وخسر شيليتش البالغ 29 عاما إرساله مرة أخرى بعد ذلك بشوطين وحصل على تحية الجماهير عندما نجح أخيرا في وضع اسمه على لوحة النتائج في الشوط الخامس. وبدأ شيليتش في التحسن لكن كان عليه إنقاذ عدة نقاط لكسر الإرسال عند التعادل 1-1 و2-2 و4-4 في المجموعة الثانية.

وحصل اللاعب الكرواتي على فرصة إدراك التعادل في المباراة عكس مجريات اللعب عندما ارتكب فيدرر خطأ مزدوجا عند التعادل 30-30 في الشوط العاشر لكنه أعاد ضربة خلفية في الشباك. وبدأ فيدرر الشوط الفاصل بإرسالين ساحقين وحصل على نقطة من منافسه بضربة أمامية لكن شيليتش انتفض ليتقدم 6-4 بضربة أمامية مذهلة وأدرك التعادل في المباراة بنقطة مباشرة. وهي المجموعة الأولى التي يخسرها فيدرر في أسبوعين وأصبحت المباراة متكافئة.

وعادت الأمور إلى طبيعتها بعد فوز فيدرر بالمجموعة الثالثة، وعندما حصل على فرصة لكسر إرسال منافسه للمرة الثانية في المجموعة الرابعة بدا أن اللقب قريب للغاية، لكن شيليتش عثر على طريقة للخروج من المأزق وكسر إرسال منافسه بدون خسارة أي نقطة ليتعادلا 3-3 وأصبح خطرا على اللاعب السويسري. وسيتحسر شيليتش على إهدار فرصتين لكسر الإرسال في الشوط الأول للمجموعة الحاسمة الأولى بضربة أمامية سيئة والثانية من إعادة خاطئة. ونجا فيدرر ليحصد الشوط بضربة خلفية وانطلق نحو لقبه الـ20 في البطولات الأربع الكبرى. وحصل اللاعب السويسري المخضرم على عشرة في المئة من 200 بطولة منذ بداية عصر الاحتراف في 1968.