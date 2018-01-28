﻿الدوري الفرنسي: كافاني يتصدر هدافي سان جيرمان عبر التاريخ… ونيمار يسجل ثنائية

باريس – رويترز: انفرد إدينسون كافاني بصدارة هدافي باريس سان جيرمان عبر التاريخ، وتوج نيمار عودته من الإصابة بثنائية في الفوز الكبير 4-صفر على ضيفه مونبلييه ليوسع فريق العاصمة صدارته للدوري الفرنسي بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه.

وسجل المهاجم الأوروغواني، المنضم للفريق في 2013، هدفا في الدقيقة 11 إثر تمريرة عرضية من أدريان رابيو ليتفوق على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد تسجيل هدفه 157 في 229 مباراة في كل المسابقات مع سان جيرمان. وسجل نيمار، الذي غاب عن آخر ثلاث مباريات للإصابة، هدفا في كل شوط وهز أنخيل دي ماريا الشباك أيضا ليرتفع رصيد سان جيرمان إلى 59 نقطة في 23 مباراة. ودخل مونبلييه المباراة على ملعب بارك دي برينس وهو يفاخر بأفضل دفاع في الدوري، حيث سكنت شباكه 15 هدفا فقط في 22 مباراة، لكن رباعي الدفاع لم يصمد أمام مهاجمي أصحاب الأرض. وتفوق كافاني على أهداف إبراهيموفيتش الـ156 مع سان جيرمان بتسديدة من مدى قريب قبل أن يضاعف نيمار النتيجة من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق. وهنأ الحكم فرانك شنايدر كافاني على رقمه القياسي لكنه أنذره بعد خلع قميصه للاحتفال بالهدف. وأضاف دي ماريا الهدف الثالث بعد تمريرة عرضية من توماس مونييه قبل 20 دقيقة على النهاية ليواصل سان جيرمان الضغط على ضيفه. وأحرز نيمار الهدف الأخير بركبته إثر تمريرة عرضية من كافاني قبل النهاية بثماني دقائق. وسجل سان جيرمان حتى الآن 72 هدفا في الدوري الفرنسي أي أكثر من أي فريق في بطولات الدوري الخمس الكبرى.