﻿الدوري الاسباني: ريال مدريد يرد على الخروج من الكأس برباعية أمام بلنسية… وفوز سهل لأتلتيكو

مدريد – رويترز: أحرز كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء لينتفض ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني من عثرته وبدايته السيئة في 2018 بفوزه 4-1 على مضيفه بلنسية ويقلص الفارق معه على المركز الثالث إلى نقطتين فقط.

وأرسل رونالدو حارس بلنسية نيتو في الجهة الخاطئة ليسجل هدفه المئة من ركلة جزاء على مستوى النادي ومنتخب بلاده في الدقيقة 16 عقب سقوط اللاعب البرتغالي داخل المنطقة إثر هجمة مرتدة. وعزز النتيجة بركلة أخرى عقب سقوط كريم بنزيمة داخل المنطقة إثر دفعة من مارتن مونتويا مدافع بلنسية ليحرز هدفه الثاني والثامن في المسابقة بينها أربع ركلات جزاء. وعاد بلنسية للمباراة عندما قلص له سانتي مينا الفارق بضربة رأس في الدقيقة 58 إثر ركلة ركنية بينما تألق كيلور نافاس حارس الريال وتصدى بقدمه لمحاولة داني باريخو لإدراك التعادل. ودخل الريال المباراة عقب إقصائه من كأس الملك أمام ليغانيس الأسبوع الماضي وافتقد القائد سيرجيو راموس ولاعب الوسط إيسكو للإصابة، لكنه قدم عرضا شجاعا ودافع وهاجم بشكل جيد عبر الهجمات المرتدة. وضمن الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو نقاط المباراة بتسديدة بقدمه اليسرى قبل النهاية بست دقائق وأضاف توني كروس الهدف الرابع ليقود فريقه للانتصار الثاني في آخر خمس مباريات بالدوري والأول خارج ملعبه منذ الفوز على خيتافي في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وظل الريال في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، متأخرا بنقطتين عن بلنسية الثالث، وله مباراة مؤجلة لكنه لا يزال يتأخر عن برشلونة المتصدر، بفارق 16 نقطة. وتجاوز أتلتيكو مدريد غياب مهاجمه المصاب دييغو كوستا ليفوز 3-صفر على لاس بالماس المتعثر بأهداف انطوان غريزمان وفرناندو توريس وتوماس بارتي ليبتعد بثماني نقاط خلف برشلونة المتصدر. ودخل أتليتيكو المباراة وهو يفتقر للثقة بعد خروجه من كأس اسبانيا أمام اشبيلية منتصف الأسبوع الماضي وتعادله المخيب للآمال أمام ضيفه جيرونا في آخر مباراة في الدوري لكن في النهاية كان أقوى من لاس بالماس الذي يحتل المركز 19. وسجل فياريال أربعة أهداف في الشوط الأول ليفوز 4-2 على ريال سوسيداد. وعدل ليفانتي تأخره بهدفين قبل عشر دقائق من النهاية إلى تعادل 2-2 في ضيافة ديبورتيفو لاكورونيا ليبقى متفوقا بنقطتين على منافسه المتعثر أيضا الذي لا يزال يحتل المركز 18 أول مراكز الهبوط. وهز المهاجم إيفان لوبيز الشباك مرتين للفريق الزائر في غضون أربع دقائق منهما هدف التعادل في الدقيقة 84 بعدما كان أدريان لوبيز وفلورين أندوني وضعا ديبورتيفو في المقدمة بهدفين في الشوط الاول رغم ان الفريق صاحب الضيافة لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 لطرد سيلسو بورخيس. وظل ملقة في ذيل الترتيب بعد تعادله سلبا على أرضه مع جيرونا وطرد غونزالو كاسترو لاعب الفريق المضيف لحصوله على إنذارين.