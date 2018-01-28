﻿كأس انكلترا : انتصاران سهلان لتشلسي ومانشستر سيتي… واقصاء ليفربول ووستهام

لندن – د ب أ: عبر مانشستر سيتي بسهولة إلى دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنكليزي، عقب تغلبه على كارديف 2/صفر في الـ32. وسجل الهدفي كيفن دي بروين في الدقيقة الثامنة ورحيم ستيرلينغ في الدقيقة 35.

وأنهى كارديف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بينيت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وتوج السيتي باللقب خمس مرات، آخرها في 2011، فيما توج كارديف باللقب مرة واحدة في 1927. ويستعد السيتي لمواجهة وست بروميتش يوم الأربعاء في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز. كما تأهل تشلسي إثر تغلبه على نيوكاسل 3/صفر. وسجل الأهداف ميشي باتشواي (هدفين) في الدقيقتين 31 و44 وماركوس ألونسو في الدقيقة 72. ولا يمكن أن تأتي ثنائية المهاجم البلجيكي في وقت أفضل من ذلك بعد تقارير تشير إلى اقتراب تشلسي من التعاقد مع مهاجم جديد قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية الأربعاء المقبل. وأجرى أنطونيو كونتي أربعة تغييرات على التشكيلة التي ودعت كأس المحترفين أمام أرسنال الأسبوع الماضي، حيث بدا المدرب الإيطالي واثقا في مهاجمه البديل الذي كافأ مدربه سريعا عندما أنهى تمريرة ذكية من بيدرو في الشباك في الدقيقة 31. ورغم أن باتشواي نادرا ما يشارك في الدوري إلا أنه يظل اللاعب المفضل للمدرب الإيطالي في الكأس إذ لا يوجد لاعب من تشلسي سجل أكثر منه بقيادة كونتي. وواصلت هذه الخسارة السجل السيئ لنيوكاسل في المسابقة حيث بلغ الفريق دور الستة عشر آخر مرة عام 2006.

وحقق ويغان مفاجأة أخرى في الدور الرابع إذ نجح فريق الدرجة الثانية في الفوز 2-صفر على وستهام المنافس في الدوري الممتاز بفضل ثنائية ويل غريغ. ولم يكن وستهام الوحيد من دوري الأضواء الذي عانى في أقدم مسابقة للكأس في العالم، حيث خسر ليفربول 3-2 في «أنفيلد» أمام وست بروميتش ألبيون في لقاء تأثر بقرارات حكم الفيديو المساعد. وفي يوم مليء بالإثارة كان توتنهام على بعد ثماني دقائق فقط من الخروج أمام نيوبورت فريق الدرجة الثالثة لكن هاري كاين أدرك له التعادل 1-1. كما تعادل سوانزي متذيل ترتيب الدوري الممتاز 1-1 مع نوتس كاونتي المنافس في الدرجة الثالثة. وتعادل هدرسفيلد تاون الموجود في الدوري الممتاز 1-1 مع ضيفه برمنغهام المنتمي للدرجة الأولى، لكن وستهام فريق المدرب ديفيد مويز هو من عاش أمسية حزينة من بين الأندية الكبيرة. ومني ليفربول بخسارته الأولى في «أنفيلد» هذا الموسم بعدما سجل جاي رودريغز هدفين ليقود وست بروميتش للتفوق على كافة العقبات وكذلك على قرارات حكم الفيديو المساعد. وسجل رودريغز هدفين في أربع دقائق ليحول تأخر وست بروميتش إلى تقدم 2-1 بعدما سجل روبرتو فيرمينو في الدقيقة الخامسة وقبل أن تطغى تقنية حكم الفيديو على سير اللقاء. وفي البداية لجأ الحكم إلى إعادة الفيديو ليلغي هدفا من كريغ دوسون بسبب التسلل، ثم استعان بالتقنية مرة أخرى ليحتسب ركلة جزاء بعد خطأ ضد المصري محمد صلاح. وأهدر فيرمينو ركلة الجزاء قبل أن يسجل زميله جويل ماتيب بالخطأ في مرماه في نهاية الشوط الأول. وقلص صلاح الفارق، لكن ليفربول دفع في النهاية ثمن تواضع أداء الدفاع مرة أخرى وودع مسابقة الكأس. واقترب نيوبورت من تحقيق مفاجأة كبرى أمام فريق يفوقه في القدرات، بعدما تقدم على توتنهام بهدف بضربة رأس في الشوط الأول سجله الايرلندي بادريج أموند. لكن كاين أفسد حلم الفريق الويلزي أمام عشرة آلاف من محبيه على ملعب «رودني باريد» الصغير بتسديدة بعيدة المدى بعد ركلة ركنية في الدقيقة 83 محرزا هدفه 30 هذا الموسم في كل المسابقات. وحطم هذا التعادل قلب نيوبورت الذي استبسل في الشوط الثاني. وستقام مباراة الإعادة على ملعب «ويمبلي». وخاض سوانزي مواجهة صعبة في التعادل 1-1 مع نوتس كاونتي إذ تقدم لوسيانو نارسينغ في نهاية الشوط الأول لكن المخضرم جون ستيد البالغ 34 عاما أدرك التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 62.