﻿الممثلة المصرية شيري عادل عضو في لجنة تحكيم مهرجان سينمائي

القاهرة – «القدس العربي»: اختارت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته السادسة والستين، الفنانة شيري عادل لتكون ضمن أعضاء لجنة التحكيم الي يرأسها المخرج سمير سيف وتضم في عضويتها الفنانة لبلبة والموسيقار تامر كروان والناقدة حنان شومان ومدير التصوير الدكتور سمير فرج والكاتب عاطف بشاي، وبذلك تكون شيري عادل عضو لجنة تحكيم في مهرجان سينمائي للمرة الثانية، حيث أنها كانت عضوا في لجنة تحكيم إحدى مسابقات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

المهرجان، كما هو معروف يشارك في المسابقة الرسمية وله خمسة أفلام تم اختيارها تبعًا للمعايير الأخلاقية والإنسانية والفنية للمركز من بين 45 فيلمًا مصريًا عُرضت في دور العرض السينمائي عام 2017 وهي فيلم «مولانا» للمخرج مجدي أحمد علي وفيلم «علي معزة وإبراهيم» للمخرج شريف البنداري وفيلم «الأصليين» للمخرج مروان حامد وفيلم «أخضر يابس» للمخرج محمد حماد وفيلم «فوتوكوبي» للمخرج تامر عشري.

وعَقدَّت لجنة التحكيم اجتماعاتها مع الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان، واختتمت أعمالها بعد مشاهدة الأفلام المشاركة في عرض خاص في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان التابعة للمركز الكاثوليكى المصري للسينما وبعد مداولات سرية استقرت اللجنة على الفائزين بجوائز المهرجان لهذا العام، حيث ستعلن الجوائز رسميًا خلال حفل الختام في 2 مارس/آذار 2018.