﻿ألماني يتعرض لهجوم بمضرب بيسبول بعد تصويره لشخصين أثناء ممارسة الجنس

كولونيا ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن شابا تعرض لهجوم بمضرب بيسبول بعد تلصصه على شريكي حياة أثناء ممارسة الجنس في سيارة وتصويره لهما.

وكان الشاب (20 عاما) بصحبة أحد معارفه في موقف للسيارات تابع لمسبح مفتوح غربي ألمانيا. وعندما رأى الشريكين في سيارة، وبدأ بتصويرهما بهاتفه الذكي. ولاحظه الرجل (23 عاما) وهو في السيارة أنه يختلس النظر عليه ويصوره، فتعقبه وضربه بمضرب بيسبول.

وذكر الشاب المتلصص للشرطة أنه أصيب بجروح طفيفة في ظهره جراء ذلك.

وأضاف للشرطة أن الرجل احتفظ أيضا بالهاتف الذي تم التصوير به.

واتصلت الشرطة بهذا الرجل، الذي أعاد الهاتف مرة أخرى، ولكن بعد حذف مقاطع الفيديو منه.

وتستمر الشرطة في إجراء تحقيقات حول الواقعة لأن أوصاف التي صرح بها الرجل تختلف عما ذكره الشاب المتلصص.