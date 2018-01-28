﻿المتحدث باسم الرئيس الفيلبيني: عرض الرئيس 42 عذراء لجذب السائحين مجرد مزحة

مانيلا ـ د ب أ: صرح متحدث باسم الرئيس الفيلبيني اليوم الأحد بأن الرئيس رودريجو دوتيرتي كان يمزح عندما عرض 42 عذراء لجذب السائحين لزيارة بلاده.

وكان دوتيرتي أطلق هذا العرض يوم الجمعة الماضي خلال خطاب في منتدى اقتصادي في العاصمة الهندية، حيث شارك في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي :»ما قيل كان مزحة … وليست هناك حاجة لتوضيح ما كان بالفعل مزحة». كان دوتيرتي صرح بذلك في معرض حديثه عن كيف يقوم مسلحو داعش بتجنيد العناصر الجديدة من خلال وعدهم بالحور العين.

وقال : «إنها أيديولوجية مفلسة تماما، وفارغة تماما، وتتلخص في القتال والتدمير مقابل لا شيء، ولا مبرر لها على الإطلاق … وإذا مت شهيدا، فلك 42 من الحور العين في انتظارك في السماء».

وأضاف : «حسنا، إذا كان بإمكاني تقديم هذا العرض للراغبين في زيارة بلدي … إذا كان هذا حقيقيا بالفعل … فأريد أن للعذارى أن يكن هنا، وليس في السماء».

وانتقدت منظمات حقوقية تصريحات دوتيرتي، وقالت إنها تظهر عدم احترامه للمرأة وتصويره الفلبينيات على أنهن «أغراض جنسية ليس لديهن كرامة ولا يتمتعن بحقوق الإنسان»..

وقالت منظمة حقوقية تعنى بأوضاع المرأة في بيان :»هذه إهانة لملايين النساء اللائي يعملن بجد لبناء أمتهن بالشرف، ثم يقوم الرئيس نفسه بتقديمهن للسائحين». وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها دوتيرتي لانتقادات لإطلاقه تصريحات وصفت بأنها مسيئة للنساء. كان دوتيرتي قال لجنود في أيار/مايو إنه سيحميهم من أي اتهامات بارتكاب انتهاكات خلال فترة فرض الأحكام العرفية في منطقة مينداناو الجنوبية حتى لو اغتصبوا ثلاث نساء.