هجوم ما زال جاريا على اكاديمية مارشال فهيم العسكرية في كابول وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته

كابول: ذكر مسؤولون وشهود عيان لوكالة فرانس برس أن مسلحين شنوا قبل فجر الاثنين هجوما ما زال جاريا على اكاديمية مارشال فهيم العسكرية في كابول.

وقال شهود اتصلت بهم فرانس برس إن الهجوم بدأ حوالى الساعة الخامس (00,30 ت غ) باطلاق صواريخ ثم نيران أسلحة آلية وقذائف مضادة للدروع (آر بي جي) وكان ما زال مستمرا بعد ثلاث ساعات. وأكد مصدر أمني هذه المعلومات.

وهو ثالث هجوم يضرب كابول خلال عشرة أيام بعد الاعتداء الذي استهدف فندق انتركونتينتال في 20 كانون الثاني/ يناير وانفجار سيارة الاسعاف المفخخة في وسط المدينة السبت.

وتبنى تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في رسالة لوكالة أعماق وضعت على موقع “تلغرام” صباح الاثنين الهجوم على الاكاديمية.

وقالت الرسالة التي وضعتها الوكالة الناطقة باسم التنظيم على تلغرام “هجوم انغماسي لمقاتلي الدولة الاسلامية يستهدف الاكاديمية العسكرية بمدينة كابل”.

وقبيل الساعة 08,30 (04,00 ت غ) قال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته “احصينا أربعة مهاجمين. جرح ثلاثة جنود افغان والقوات الخاصة الافغانية تطوق المهاجمين حاليا”.

من جهته، ذكر ضابط داخل المبنى اتصلت به فرانس برس أن “انفجارا قويا وقع أمام المدخل وردت السرية” المتمركزة في الموقع. واضاف “لا اعتقد انهم تمكنوا من دخول المبنى”، مشيرا إلى انه “يخشى أن يكون سقط ضحايا”.

وكان الناطق باسم شرطة كابول بصير مجاهد صرح “اؤكد أن الاكاديمية العسكرية في شهرهي قمبر تتعرض لهجوم”.

وقال الناطق باسم الرئاسة شاه حسين مرتضوي انه يعتقد ان “المهاجمين اوقفوا عند اول حاجز″ امني.

وتقع اكاديمية مارشال فهيم في شمال غرب كابول وتعمل على تأهيل الجيش الافغاني بكل رتبه.