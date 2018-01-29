برونو مارز يحصد ثلاث جوائز غرامي

نيويورك: حصد المغني الامريكي برونو مارز ثلاث جوائز من أصل أربع رئيسية في حفل توزيع مكافآت غرامي الموسيقية في نيويورك مساء الاحد متغلباً على مغني الراب كندريك لامار.

وتوج مارز في الفئات الرئيسية لأفضل ألبوم عن “24 كاي ماجيك” وافضل تسجيل وافضل اغنية عن “ذاتس وات آي لايك”. ونال في الختام ست مكآفات وهو العدد الاعلى في الدورة الستين للجوائز.

ولدى تسلمه جائزة افضل البوم شكر المغني (32 عاماً) الفنانين الآخرين الذين كانوا مرشحين في هذه الفئة ولا سيما كندريك لامارو جاي-زي.

وشكل ذلك ضربة جديدة لموسيقى الراب التي لم تفز إلا مرتين بجائزة افضل البوم كان آخرها قبل 15 عاماً.

ولم يفز جاي-زي (48 عاماً) بأي جائزة مع انه كان مرشحاً في ثماني فئات.

اما المغني كندريك لامارا فقد فاز بخمس جوائز من بينها الجوائز الاربع في مجال الراب. واضاف اليها جائزة افضل فيديو-كليب عن “هامبل”. (أ ف ب)