أداء مؤثر للمغنية كيشا في حفل جوائز غرامي دعما لحملة “مي تو”

نيويورك: أبكت النجمة الامريكية، كيشا، الحضور عبر الأداء المؤثر لأغنيتها “براينج” وذلك خلال حفل توزيع جوائز غرامي في نسخته الستين في مدينة نيويورك.

وقدمت الأغنية، التي تتحدث عن المرض العقلي والإساءة المزعومة التي تعرضت لها كيشا على يد منتجها الموسيقى السابق، نجمة التسجيلات جانيل موناي.

وقالت موناي: “فخورة بالتضامن مع زملائي في هذه الغرفة والذين يشكلون صناعة الموسيقى، وبالنسبة لأولئك الذين يجرؤون على محاولة إسكاتنا، فنحن نقول لكم كلمتين: لقد حان الوقت”.

وارتدت موناي وردة بيضاء دعما لحملة (مي تو) ومبادرة (تايمز اب) أو “حان الوقت”، بالإضافة إلى كل من مغني الراب كندريك لامار، وليدي جاجا، ومايلي سيروس، وخالد، وسام سميث، وأليسيا كارا وغيرهم. (د ب أ)