انطلاق القمة الثلاثية بين السيسي والبشير وديسالين بأديس أبابا

أديس أبابا: بدأت، الإثنين، قمة ثلاثية تجمع الرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام ديسالين، في جلسة مغلقة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقائهم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش القمة الإفريقية (بدأت الاحد وتختتم الاثنين)، هو الأول منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وحسب مصدر مطلع للأناضول فإن القادة الثلاثة سيصدرون توجيهات للجنة الفنية الثلاثية باستئناف المفاوضات.

وأعلنت القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر الماضي، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، اقترحت القاهرة، دخول البنك الدولي كطرف محايد بالمفاوضات، وهو ما رفضته إثيوبيا، وأعربت مصر عن قلقها حيال رفض المقترح.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد.

فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

وتتهم وسائل إعلام مصرية السودان بدعم إثيوبيا في ملف السد، بدعوى رغبة الخرطوم في الحصول على طاقة كهربائية من أديس أبابا، فيما ينفي السودان صحة اتهامه بالانحياز.

وشهدت الأيام الماضية توترات بين الدول الثلاث إثر أنباء عن وجود حشود عسكرية مصري- إريترية، إضافة إلى متمردين إثيوبيين وسودانيين، داخل إريتريا قرب الحدود مع السودان.

وهو ما نفاه السيسي بقوله، منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري: “مصر لا تحارب أشقاءها.. وأوكد لكم يا مصريين وأقوله للأشقاء في السودان وإثيوبيا: مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون أحد”. (الأناضول)