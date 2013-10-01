الفنان حسن يوسف: اجرمت في حق سعاد حسني وزوجتي لم تسامحني

القاهرة ـ اكد الفنان المصري حسن يوسف أنه أخطأ في حق سعاد حسني هو وزملائه من الوسط الفني، حيث تجاهلوا مرضها ولم يساعدوها.
حسن لام نفسه على تقصيره في حق السندريلا، وقال أثناء تواجده مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “العاشرة مساء”، “من أصعب المواقف عندما قابلتها يومًا ولم أعرفها وقالت أزيك يا حسن فرددت عليها السلام عادي وسألتني ألا تعرفني قلت لها هل كنت في الطائرة معي فقالت لي أنا سعاد حسني يا حسن، فبكيت واحتضنتها وكرهت نفسي لهذا الموقف”.
حسن أشار إلى أنه استأذنها كي يصعد بالحقائب إلى الغرفة، وعندما نزل كانت سعاد قد اختفت، فشعر بالذنب الكبير تجاهها وحكى لزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي ما حصل، فغضبت بشدة ولم تسامحه، وبحثا عنها كثيراً ولم يجداها.
الفنان المصري أكد أنه شاهد شخصية مختلفة تمامًا عن سعاد، حيث كانت ترتدي في برد وصقيع يناير جاكيتًا خفيفًا، وشعرها كان غير مصفف، وكانت ترتدي حذاءً رخيصاً، وأضاف “أنا مجرم وكل الوسط الفني مجرم، إننا لم نسأل عن سعاد عندما اختفت، فلم لم يكتب لها أي من المؤلفين أعمالا تعود بها، لتجني من خلالها مالاً بدلاً من الفقر الذي كانت تعيش فيه”.
فبكيت واحتضنتها وكرهت نفسي لهذا الموقف…….
بأي صفة احتضنتها………..
وهل الاختضان بمحبة اخوية لااخت له في الانسانية يعتبر جرما ؟ كفى نظر للمراة كانها فقط للجنس ارتقوا بافكاركم .
انت من عليك أن ترتقي وليس هو لأن من يحفظ أعراض الناس يحفظه الله
Bravo Fares
اذا الاحتضان مع أمثالك فيجب ان يكون بعد الزواج لان تفكيرك وتفكير أمثالك هو في الجزء السفلي من جسمك. اما البشر فقد تطوروا و اصبح تفكيرهم من دماغهم.
بصفته إنسان يا عديمي الإنسانية
فارس زهير
هل ترضاه لأمك ؟ هل ترضاه لأختك ؟
حسب اجابتك ستعرف من انت.
اذا كانت نعم فلا لوم عليك و يحق لك اعتبار احتضان مرأة أجنبية رقي
اذا كانت إجابتك لا فاعلم انك ملزم ان تحب لغيرك ما تحب لنفسك
لا وزوجته التي كانت منقبة أيامها غضبت عليه كثيرا كثيرا ، ثم بعدين ذهبت لتبحث عنها برفقته …. احيييييي
وهكذا الوسط الفني لايربطهم إلا البزنس ! تبادل مصالح كما يمثلون تبادل أدوار
من هنا كان التدني والهبوط في مستوى الأداء والنص والشخوص .
واللي مات مات والعبرة فيمن بقى حيا والله يغفر الذنوب لمن يشاء .
من هنا نجد مستوى الفن أداء ونصا وشخوصا في الدرك الاقل من الأسفل .
احضان فوق الستين
بسم الله الرحمن الرحيم
ان فى الكون ايات ربانية لا يعقلها الا المؤمنون لا أمثال هؤلاء الذين فعلوا الحرام ونمت اجسادهم من عفنه ونتنه
القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود, كان من المفروض على الفنانة الراحلة سعاد حسني ان تستثمر الاموال التي جنتها ايام نجوميتها الفنية استثمارا صحيحا كشراء ارض او عمارة والابتعاد عن حياة الترف لكي تتجنب في خريف عمرها الحاجة الى العمل او طلب المساعدة من الغير.
الهم ارحمنا واحسن عاقبتنا.
يعني كل ما لفت نضركم في الموضوع هو الاحتضان طيب . أليس كلنا نخطأ ,ونتوب طوبى لمن اهتم بعيوبه عن عيوب الناس .
معاك حق ياهيتم ولكن إذا حصل تجاوز ما على العلن فلزام على كل من شاهده ان يقومه حتى لا تشيع الرذيلة فينا.
رحمها الله وغفر لنا و لها ، إنه الغفور الرحيم .
يا نا س يا عالم دعوا الخلق للخالق الكل قاعد بفتى من عنده تم تذكر ان لكل انسان عيوب ولكل الناس السن وشكرا
قرأت التعليقات جميعها لم اقرأ شيئا عن شهامة هذا الرجل حين يقول اننا نحن اهل الفن اجرمنا بحق فنانة عظيمة مثل سعاد حسني الجميع سأل بأي حق يحضنها وانا اقول لحضتها لم يفكر الرجل بمثل ما تفكرون ويا سؤ ما تفكرون به المراة قالت له بعد كل تلك الاعمال الكبيرة التي ادتها لم تعرفني يا حسن يوسف انا سعاد حسني ماذا تتوقعون منه لحضتها ان يفعل غير ما فعل
لا حول ولا قوة الا بالله لياخذكم الله اخذ عزيز مقتدر
لاحول ولا قوة الا بالله… كيف ماتت فقيرة؟؟ ولم لم يسألو عنها؟ هذه هي الرفقة والزمالة في الدول العربية!.
ماتت فقيرة .. أسأل الله لها ولنا الرحمة والمغفرة . لعل السائرين على خطاها يتعظون .. العمل الحرام لا يأتي بخير على صاحبه أبداً .. سعادة مؤقتة ثم فقر وآلام .. وليست رحمها الله الأولى ..لا تنسوا ليلي مراد أيضا .. وغيرهن!
رحمها الله كانت فنانة عظيمة وانسانة فوق الوصف حتى وقتنا هدا يوجد نجوم كبار لا يدكرهم احد وهم الان في اشد الحاجة لنقابة الفنانين ولمساعدة وزارة الثقافة يا لهده الناس وهدا الخلق كل يقول نفسي اين الشهامة اين الضمير اين الحنية والعطف لكن للكل دوره الله يرحمك يا سعاد
بكيت لحالها كم مضحكة هده الجملة و كانك نسيت نفسك لقد تقدم بك السن و لم تعد دلك الدي يقبل النساء كم اهنت نفسك في الاونة الاخيرة و انت تضهر في المسلسلات اجدر بك ان تبكي لحالك
الناس في وادي وانتو في وادي.
القصة هذة فيها مأساة وانتو خيالكم عند الاحضان.
لاتلومو حسن يوسف بل لاومو التلفزيون
اللي اوله قران واخره قران ووسطه ملاقاة بالاحضان؟؟؟؟
سلااام
عندما يشير الحكيم الى القمر، ينظر الجهلة الى الاصبع ….
عندما توفيت تأثرت كثيرا فكنت أدعو لها كثيرا بالرحمة الى أن شاهدتها في رؤيا .. كانت ملامحها حزينة جدا و قالت لي شكرا وداد لانك تذكرتني الآخرين نسوني … اتمنى من الجميع الدعاء لها بالرحمة هي و كل شخص مسلم أثر فينا … فهذا يريحهم و كأنه هدية منا لهم
أغلبية التعليقات مصدمه للأسف مجتمع غريب وصعب التعايش معاه ويفضل الانعزال عنه وعن أفكاره الناتجه عن عقله المحدود الاناني