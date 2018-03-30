زلة لسان وزيرة فرنسية تتسبب في موجة ضحك بالبرلمان -(فيديو)

باريس-” القدس العربي”-آدم جابر:

تسببت وزيرة الصحة الفرنسية في حالة مرح عام، مساء الأربعاء داخل قبة البرلمان الفرنسي، عندما زل لسانها وأطلقت على البرلمانين: ’’ السيدات والسادة المتقاعدين’’ بدلا عن “السيدات والسادة النواب”.

وأثارت زلة اللسان هذه لوزيرة الصحة أنييس بوزين موجة من الضحك داخل البرلمان، وذلك بينما كانت ترد على سؤال لأحد النواب الشيوعيين، حول فقر المزارعين المتقاعدين في جزيرة مارتينيك.

موجة الضحك التي غمرت جميع النواب وكذلك أعضاء الحكومة والوزيرة نفسها، لم تمنع الأخيرة من التعليق قائلة: “اعتقد أنني سأحطم الرقم القياسي في زلات اللسان”.

ويَلقى هذا النوع من زلات اللسان المرحة اهتمام وسائل الإعلام الفرنسية، إذ أنها تمثل لحظات إنسانية ينسى فيها الجميع الاختلافات السياسية ولو لدقيقة.