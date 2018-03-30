بن سلمان يبحث والمندوبين الدائمين في مجلس الأمن تطورات الأزمة اليمنية

محمد فهد/ الأناضول: التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمقر إقامته في ولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، ‏مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن “بن سلمان التقى السفراء، فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا، ونيكي هيلي مندوبة أمريكا، وفاسيلي نيبيزيا مندوب روسيا، وزاوشو ما مندوب الصين، وجوناثات آلين مندوبة بريطانيا”.

وأوضحت أنه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في الشرق الأوسط، بما فيها تطورات الأزمة في اليمن، والانتهاكات الحوثية المدعومة من إيران” .

وأكد ولي العهد السعودي، لممثلي الدول الكبرى “ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية في هذا الصدد، وضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي واتفاق الأمم المتحدة”.

وأكد التزام بلاده بـ”ميثاق الأمم المتحدة والتعاون الكبير بينهما”، وفق الوكالة.

ويواصل بن سلمان، زيارة للولايات المتحدة، بدأها في 20 مارس/ آذار الجاري وتستمر أسبوعين.

يأتي لقاء الجمعة، غداة اعترض الدفاع الجوي السعودي، مساء الخميس، صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة (‎الحوثي) على منطقة ‎جازان جنوبي السعودية.

ويعد هذا الصاروخ “الحوثي” الثامن الذي يتم الإعلان عن اعتراضه في سماء المملكة خلال أربعة أيام.

وتتهم السعودية، إيران، بإمداد الحوثيين بتلك الصواريخ، وهو ما تنفيه طهران.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.