محمد عبده يسجل أغنيته الجديدة في استوديو ميشال فاضل

بيروت – “القدس العربي”

سجّل الفنان محمد عبده أغنيته الجديدة خلال تواجده في بيروت لدى المؤلف الموسيقي ميشال فاضل الذي عبّر عن سعادته بالتعاون مع محمد عبده وتشريفه له باختيار الاستوديو الخاص به لتسجيل أغنيته الجديدة.

وينتظر أن يطرح فنان العرب ألبومه الجديد “عمري نهر”، الذي يضم 10 أغنيات تحمل أسلوباً فنياً مختلفاً، سواء من ناحية الكلمات أو الألحان والموسيقى الطربية، التي قدمها الموسيقار الدكتور طلال والإشراف العام خالد أبو منذر.

ألبوم “عمري نهر” من إنتاج وتوزيع “روتانا”، بمشاركة أسماء لامعة في التأليف والتلحين والتوزيع، إذ تولى الموسيقار طلال تلحين كل أغاني الألبوم، في حين كانت الكلمات لأسماء كبيرة في عالم الشعر، منها الأمير بدر بن عبدالمحسن، فائق عبدالجليل، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، طارش قطن، فهد عافت، ثريا قابل، بالإضافة لرائعة نزار قباني “في المقهى”.