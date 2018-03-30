آيباد جديد من أبل للمدارس (صور)

واشنطن – “القدس العربي”

كشفت شركة آبل عن جهاز آيباد جديد في حدثها التعليمي في شيكاغو، والذي جاء بحجم 9.7 بوصات مع دعم قلم آبل، كما سيتضمن الجهاز اللوحي ميزة اللمس Touch ID وكاميرا HD FaceTime و10 ساعات من عمر البطارية وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل وخيار LTE وشريحة Apple A10 Fusion.

وإضافة إلى ما يتميز به آيباد مقاس 9.7 إنشات الجديد من المتانة وسهولة الحمل، فهو يتميز بهيكل ألومنيوم مصنوع من قطعة واحدة وشبكة لاسلكية فائقة السرعة يمكنها مضاعفة سرعة اتصالات بيانات الهاتف المتحرك، ليبقى مستخدموه على اتصال دائماً في أي مكان.

كما أصبح تحريك الصور والنصوص والملفات بين التطبيقات أسهل من أي وقت مضى بفضل ميزة السحب والإفلات، ولأن Apple Pencil أصبح مدمجًا بقوة أكبر في آيباد فهو الآن يدعم الرسم المضمن.

وسيكون جهاز الآيباد المحدث متوافرًا في متاجر أبل ابتداءً من اليوم، باللون الفضي والفضي الرمادي، وللمسات النهائية الذهبية الجديدة.

وتقدم أبل جهاز iPad الجديد إلى المدارس بسعر 299 دولارًا وللمستهلكين مقابل 329 دولارًا. سيتم تحديد سعر قلم Apple الاختياري بمبلغ 89 دولارًا أميركيًا للمدارس والسعر العادي البالغ 99 دولارًا للمستهلكين.

وسيكون جهاز آيباد الجديد هذا إضافة أساسية إلى مجموعة ابل حيث تسعى الشركة إلى محاربة أجهزة “كروم بوك” من غوغل.