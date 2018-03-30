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كيم كارداشيان تنشر صوراً عائلية قديمة لها (صور)

Mar 30, 2018

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واشنطن – “القدس العربي”

نشرت نجمة تلفزيون الواقع​كيم كارداشيان صوراً عائلية قديمة لها من مرحلة طفولتها ومراهقتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت في إحدى الصور برفقة والدها الراحل روبرت كارداشيان قبل وفاته في عام 2003، ويظهر كل من أخواتها كيلي وكورتني وكلوي في الصور.

تحتوي الصور أيضا على لقطات تظهر كيم، البالغة الآن 37 عاما، وهي تستمتع باستراحة في هاواي، عندما كانت في حوالي سن 13 و 14، ومزيد من الصور مع صديقاتها نيكول رتشي وسارة فوستر.

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