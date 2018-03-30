هاتف P20 Pro الجديد من هواوي

باريس – “القدس العربي”

أعلنت شركة “هواوي” عن هواتفها الجديدة P20 و P20 Pro وMate RS Porsche design في المؤتمرها الذي عقدته في قصر “غراند بالاس″ في العاصمة الفرنسية باريس.

وركزت هواوي بشكل كبير على كاميرات الهواتف، حيث أضافت مزايا عدة تجعلها تلتقط صوراً بكفاءة عالية في أي وضع، وبخاصة في الإضاءة المنخفضة بمعدل 102400 ISO. كما تأتي مع تقنية التثبيت البصري AIS التي تقدم فرصة الحصول على صور بثبات كبير خلال تصوير لقطات سريعة.

P20 و P20 Pro

وتوفر “هواوي” في هواتفها الجديدة تقنية تصوير جديدة كلياً اذ يأتي هاتف P20 مع كاميرا بعدسة مزدوجة من لايكا محسنة مقارنة بهواتف الشركة السابقة، فيما يأتي P20 Pro مع كاميرا بعدسة لايكا ثلاثية ولأول مرة في عالم الهواتف الذكية. وتأتي عدستا P20 بدقة 20 ميغابكسل و12 ميغابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، فيما يأتي P20 Pro بعدسات بدقة 40 ميغابكسل، 20 ميغابكسل، و8 ميغابكسل مع مستشعر أفضل للضوء، وكاميرا أمامية 24 ميغابكسل.

ووفقاً موقع DxOMark المختص بقياس كفاءة الكاميرات، فقد سجلت كاميراتا الهاتفين أعلى نسبة في الهواتف الذكية، وذلك بنسة 102 لـ P20 و109 لـ P20 Pro، حيث تفوقا على هاتف غالاكسي S9+ الذي كان يحتل الصدارة بـ99 نقطة.

أما على صعيد التصميم فيأتي P20 بتصميم بحواف منحنية وشاشة بقياس 5.8 بوصات من نوع “أوليد” وبدقة 2K، فيما يأتي P20 Pro مع شاشة قياس 6.1 وبنفس الخصائص السابقة. وسيتوافر بثلاثة ألوان هي الأسود، الأزرق، ولون الشفق أو Twilight.

ويعمل الهاتفان بمعالج كيرين 970 مع وحدة معالجة عصبية NPU والذي يوفر تقنية ذكاء اصطناعي أكبر، وكذلك يقدم سرعة أكبر مع استهلاك أقل للطاقة. كما يأتي الهاتف مع واجهة المستخدم EMUI 8.1 من هواوي والتي تأتي مع نظام تشغيل آندرويد 8.1.

كما تدعم هواتف “هواوي” الجديدة ميزة PC Mode والتي تُمكن المستخدم من ربط الهاتف بأي شاشة وتحويلها بشكل مماثل للحاسب المكتبي.

ويأتي هاتف P20 ببطارية 3,400 ميللي أمبير وهو متوافر للبيع بسعر 649 يورو، فيما سيكون هاتف P20 Pro ببطارية 4,000 مللي أمبير وسيكون بسعر 899 يورو. ويتمتع الهاتفان بخاصية الشحن السريع.

Mate RS Porsche Design

كما أعلنت هواوي عن هاتف من تصميم بورشه ديزاين Mate RS والذي يأتي استمراراً للتعاون على إطلاق هواتف بتصميمات عصرية مختلفة. ويأتي الهاتف مع كاميرا ثلاثية العدسات بدقة 40، 20، و8 ميغابكسل. ويأتي الهاتف بتقنية PCM التي تعمل على الحفاظ على درجة حرارة الجهاز، وذلك لأول مرة في الهواتف الذكية.

ويأتي هذا الهاتف بشاشة منحنية الأطراف من نوع أوليد وبدقة 2K بقياس 6 بوصات، وكاميرا مشابهة لهاتف P20 Pro، وهو ويتوافر باللونين الأسود والأحمر.

وبإمكان المستخدمين شراء هذا الهاتف بسعر 1695 يورو للنسخة بمساحة 256 جيغابايت، فيما يمكن شراء نسخة 512 جيغابايت بسعر 2,095 يورو.