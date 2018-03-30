ماهو مصدر تسمية “PSG”وهل يغيرها القطريون؟

باريس- “القدس العربي”- من آدم جابر: لمعرفة من أين جاءت تسمية نادي “باريس سان-جرمان” (PSG)، الذي يمثل اليوم العاصمة الفرنسية، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، علينا أن نعود إلى السبعينيات أي تاريخ إنشاء هذا النادي ، عندما قررت مدينة باريس وقتها أن تدمج نادي “Paris FC” ونادي “ستاد-سان-جرمان”، الذي كان يلعب وقتها في دوري الدرجة الثانية، في نادي واحد أطلقت عليه إسم المدينتين: باريس، العاصمة الفرنسية، و”سان-جرمان”، وهي مدينة صغيرة غنية تقع بالضاحية الباريسية، على بعد حوالي 25 كليمترا من باريس، ليصبح الإسم “باريس-سان- جرمان”، وذلك بهدف أن يكون للعاصمة تمثيل أفضل في بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وحتى اللحظة لا يزال النادي يتدربون كل أسبوع في مركز تدريبي بمدينة “سان-جرمان” بعيدًا قليلاً عن تلوث العاصمة باريس، غير أن الأمر قد لا يطول، في ظل الحديث عن نية القطريين، الملاك الجدد للنادي، تغيير إسمه لأهداف تجارية بحتة.

فقد كشفت وسائل اعلام فرنسية أن ملاك النادي القطريين يرغبون فعلا في محو إسم “سان-جرمان”، من أجل التركيز على صورة باريسية بنسبة 100 % ، التي هي بلا شك أسهل للبيع في الخارج.

ففي عام 2013، مثبل، تم إلغاء المكتب الذي يمثل مدينة “سان-جرمان” في النادي . كما أن شعار النادي أصبح حاليا يقتصر على : برج إيفل وكلمة باريس مكتوبة بالخط العريض فوقه، بينما كتبت كلمة “سان- جرمان” تحت البرج وبخط صغير، خلافا لما كان عليه الحال في الشعار السابق.

أضف إلى ذلك أن مركز تدريب لاعبي النادي في طريقه إلى التحول من مدينة “سان جرمان” إلى مدينة “بواسي” في الضاحية الباريسية أيضا. إلا أنه ورغم كل ذلك فقد رأى الصحافي الرياضي في إذاعة أوروبا 1 الفرنسية جوليان فرومان أنه بالنسبة للجماهير… سيبقى PSG هو PSG.