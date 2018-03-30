ميلي بوبي براون تتضامن مع ضحايا فلوريدا (صور)

واشنطن – “القدس العربي”

وجهت الممثلة البريطانية التحية إلى ضحايا بوركلان – فلوريدا وذلك عند صعودها إلى المسرح مرتدية قميص جينز طُبع عليه “لن يتكر أبداً Never Again”.

يُذكر أنّ الضحايا ماتوا في عملية إطلاق نار في شباط الماضي، وقد ارتدت الممثلة بذلة جينز صممت خصيصاً لاستنكار هذا الحدث المؤلم وتعمّدت الظهور بها في حفل Nickelodeon kids choice awards فيInglewood في كاليفورنيا حيث زيّنت بكتابات من وحي هذا الحادث المؤلم الذي أوقع نحو 17 ضحية وطرّزت أسماء الضحايا على ظهر القميص، البذلة مؤلفة من سروال وقميص من تصميم Raf Simonsالمدير الابداعي لدىCalvin Klein وتجدر الملاحظة الى أنّ النجمة معروفة في أنها تمثّل هذه الماركة، ولهذه المناسبة أهدت الممثلة جائزتها الى الضحايا قائلة: “انها مهداة الى هؤلاء الملائكة في السماء فروحهم ستبقى دائماً معنا”.