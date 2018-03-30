استشهاد فلسطيني خلال الاحتجاجات على حدود شمال قطاع غزة

غزة: استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة خلال مسيرة احتجاجات واسعة على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

واعلنت الوزارة في تصريح “استشهاد الشاب محمد كمال النجار (25 عاما) برصاص الاحتلال شرق جباليا” في شمال القطاع.

وتدفق آلاف الفلسطينيين الجمعة قرب الحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية اطلق عليها “مسيرة العودة” فيما حصلت مواجهات مع القوات الاسرائيلية أدت إلى اصابة 54 فلسطينيا بجروح بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. (أ ف ب)