15 شهيدا و1416 جريحا في مواجهات مع جيش الاحتلال شرق قطاع غزة -(صور وفيديوهات)

غزة : قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 15 شاباً استشهدوا، اليوم الجمعة، فيما أصيب نحو 1416 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المُدمع، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي لهم، قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، “منذ ساعات الصباح، وصل مستشفيات القطاع 15 شهيدًا، وارتفع عدد الجرحى إلى 1416 مصابًا”.

وأفاد القدرة أن الشهداء هم: محمد كمال النجار (25 عامًا)، ووحيد نصر الله أبو سمور (27 عامًا)، وأمين منصور أبو معمر (22 عامًا)، ومحمد نعيم أبو عمرو (27 عامًا)، وأحمد إبراهيم عودة (19 عامًا)، وجهاد أحمد فرينة (34 عامًا).

كما استشهد محمود سعدي رحمي (33 عامًا)، وإبراهيم أبو شعر (22 عامًا)، وعبد الفتاح بهجت عبد النبي (18 عامًا)، وعبد القادر الحواجري (42 عامًا)، وساري أبو عودة، وحمدان أبو عمشة، وزهير أبو جاموس (30 عامًا)، بادر الصباغ، ناجي أبو حجير (25 عاما).

وبدأ اعتصام شعبي فلسطيني في المناطق الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل التي أعلنت التأهب للتصدي لأي محاولات تسلل خارج القطاع.

وشارك آلاف الفلسطينيين في الاعتصام الشعبي بدعوة من لجنة تنسيقية مشكلة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وقطاعات شعبية وشبابية.

كما جرى إقامة سواتر ترابية قبالة الخيام التي تم نصبها في ستة مناطق رئيسية من أقصى جنوب القطاع حتى شماله وتبعد مسافة 700 متر عن السياج الفاصل مع إسرائيل.

وأطلق على المسيرات اسم “مسيرة العودة الكبرى” وتستهدف للمرة الأولى الاعتصام الشعبي قبالة السياج الفاصل مع إسرائيل.

في مثل هذا اليوم عام 2011 اقتحم مئات اللاجئين الفلسطينيين الحدود السّورية-الفلسطينية ودخلوا إلى الجولان السّوري المُحتل لأوّل مرّة في حياتهم في مشهد مهيب حقّقوا فيه العودة لوطنهم ولو مؤقتًا.#يوم_الأرض pic.twitter.com/C37EYMmodJ — ‘ (@Munt90) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

مواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية في ذكرى “يوم الأرض”

كما اندلعت اليوم الجمعة، مواجهات بين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، إحياء لذكرى يوم الأرض.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في بلدة المزرعة الغربية، شمالي رام الله (وسط)، استخدم خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف الشهود، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، تمت معالجتهم ميدانيا.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدة قصرة جنوبي نابلس (شمال)، وعلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم (جنوب)، ووسط مدينة الخليل (جنوب).

كما اندلعت مواجهات على مدخل مدينتي رام الله والبيرة، وبلدات نعلين وبلعين والنبي صالح.

ونظمت عقب صلاة الجمعة مسيرات حاشدة في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد دعت لخروج مسيرات حاشدة في مختلف المدن والبلدات والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في مواقع التماس.

ويوم الأرض، هو تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/آذار 1976، قُتل فيها 6 من الفلسطينيين أراضي 48، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من أراضيهم. (وكالات)