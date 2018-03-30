فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة قرب الحدود الشرقية لغزة

غزة: أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة في مناطق متفرقة قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وجاء ذلك في إطار المشاركة في بمسيرات “العودة وكسر الحصار”، التي انطلقت صباح الجمعة.

وقال خطيب الجمعة، الذي أمّ بالمصلين في منطقة شرقي مدينة غزة:” هذه الحشود أسست الخطوة الأولى لمسيرة العودة، ولن تعود إلى الوراء”.

وأضاف:” ستتحقق الأمنيات والرجاء بالعودة، احتشدنا بمسيرة سلمية لنثبت للعالم أننا أصحاب قضية عادلة وانسانية وشرعية”.

واعتبر الخطيب هذه المسيرات بمثابة “موقف قوي من الفلسطينيين يؤكد أنهم مصممون على استرداد حقوقهم المسلوبة”.

وتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ الصباح، في عدة مواقع بالقرب من السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ “يوم الأرض”.

وأعلن جيش الاحتلال منطقة السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل “منطقة عسكرية مغلقة”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 15 شاباً استشهدوا، اليوم الجمعة، فيما أصيب نحو 1416 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المُدمع، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي لهم، قرب السياج الحدودي.