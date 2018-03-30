هنية: مسيرة العودة صفعت ترامب وصفقته ولا عودة عن حق العودة -(فيديو)

غزة: قال اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية /حماس/اليوم الجمعة، إن مسيرة العودة الكبرى برهنت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولصفقته أنه لا تنازل عن القدس ولا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة.

وذكرت وكالة أنباء الصحافة الفلسطينية(صفا) أن هنية قال خلال كلمة له للمشاركين في المسيرة شرق مدينة غزة: ” العودة لفلسطين ولكل فلسطين لا تنازل ولا تفريط ولا اعتراف بالكيان الصهيوني على شبر واحد من أرضها “.

وتابع: ” ها هو الشعب الفلسطيني يحمل زمام المبادرة ويصنع الحدث “.

وشدد على أن مسيرة العودة الكبرى هي البداية للعودة إلى كل أرض فلسطين.

وأضاف هنية في بيان وصل “صفا” نسخة منه اليوم الجمعة أن مسيرة العودة الكبرى تأتي في الوقت الذي بلغت فيه الهجمة على قضيتنا ذروتها منذ قرار ترامب بإعطاء القدس للاحتلال الغاصب، والحديث المتزايد عن التحضير لما يعرف بصفقة القرن ويسارع البعض للتطبيع مع الكيان ويشتد الحصار والاستيطان والتهويد وغير ذلك”.

وقال إن الآلاف من أبناء شعبنا توافدوا منذ صباح اليوم إلى مخيمات العودة في خمسة نقاط قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا المحتلة عام 1948، للمشاركة فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 15 شاباً استشهدوا، الجمعة، فيما أصيب نحو 1416 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المُدمع، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي لهم، قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

“لا تنازل عن #القدس.. ولا بديل عن #فلسطين.. ولا إعتراف ب #الكيان_الصهيوني” من كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس #إسماعيل_هنية خلال مشاركة في #مسيرة_العودة_الكبرى شرق غزة. pic.twitter.com/9PwhMVHrV3