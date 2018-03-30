روسيا تمهل بريطانيا شهرا لخفض عدد دبلوماسييها و تستدعي سفراء أوروبيين على خلفية تسميم سكريبال

موسكو: أمهلت روسيا لندن شهرا لخفض عدد دبلوماسييها في روسيا ليصبح مساويا لعدد الدبلوماسيين الروس الموجودين في بريطانيا، في تدبير جديد اتخذته روسيا ردا على الإجراءات المفروضة عليها على خلفية قضية تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان “على الطرف البريطاني بحلول شهر ومن خلال الحد بالشكل المناسب من موظفيه، أن يخفض العدد الإجمالي لموظفيه في السفارة البريطانية في موسكو والقنصليات البريطانية في روسيا ليصبح مساويا تماما لعدد الدبلوماسيين والفنيين والإداريين الروس في المملكة المتحدة”.

كما استدعت روسيا الجمعة سفراء أوروبيين إلى وزارة الخارجية لإبلاغهم بتدابير ردا على طرد دبلوماسيين روس على خلفية تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

ووصل سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وكذلك سفراء العديد من دول خارج الاتحاد الأوروبي، إلى وزارة الخارجية بعد ظهر الجمعة بحسب ما شاهد مصور وكالة فرانس برس.(أ ف ب).