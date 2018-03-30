مفاجأة سارة جديدة لمحمد أبو تريكة قبل عودته لمصر-(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

تلقى محبوب الجماهير محمد أبو تريكة واحدة من مفاجآت العمر، بدخول نجله الأكبر الموهوب سيف، دائرة اهتمام المدير الفني للمنتخب المصري للناشئين ربيع ياسين، الذي يبحث في الوقت الراهن عن أفضل المواهب، القادرة على تمثيل منتخب الفراعنة مواليد 2001.

وبحسب ما ذكره موقع “اليوم السابع″ القريب جدًا من النظام الحاكم، فإن المستوى المتميز الذي يظهر عليه أبو تريكة الصغير مع فريقه العربي القطري، هو ما أهله ليكون ضمن اختيارات الظهير الأيسر التاريخي للنادي الأهلي ومنتخب مصر في حقبة الثمانينات وبداية التسعينات، قبل أن يَستقر على قائمته النهائية التي سيخوض بها التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للناشئين وكأس العالم لنفس المرحلة العمرية –أقل من 17 عامًا-.

وتأتي هذه البشرى، مع اقتراب أبو تريكة الكبير من العودة إلى وطنه، بعد غياب دام أكثر من عام ونصف، على خلفية اتهامه من قبل النظام بالانتماء لجماعات إرهابية، التي تسببت في بعض الأوقات للحجز على أرصدته في البنوك، إلا أن محكمة النقض أنصفته مؤخرًا، بإلغاء قرار وضع اسمه ضمن قوائم الجماعات المحظورة، والمترقب وصولهم.

وأصبحت عودة تريكة إلى القاهرة مسألة وقت لا أكثر، وتأكيدًا على ذلك كتب المعلق التونسي عصام الشوالي على حسابه على “فيسبوك”، أن زميله في شبكة قنوات be IN، قرر عدم تجديد عقده مع الشبكة، تمهيدًا لعودته إلى الوطن، وللتحليل على المباريات المحلية، باقترابه من الانضمام إلى مجموعة خبراء تحليل شبكة ON الناقلة للدوري المحلي، وفي الوقت ذاته، هناك أنباء تتحدث عن إمكانية انضمامه لقناة النادي الأهلي فور عودته.