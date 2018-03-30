القطري طالب المري ضمن طواقم كأس العالم 2018 في روسيا

الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي:

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم المساعد القطري الدولي طالِب سالم المري، للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم في روسيا يونيو المقبل.

وسوف يتكون الطاقم المختار من حكم الساحة نواف شكر الله (البحرين )، ومساعد أول: ياسر تلفت ( البحرين)، ومساعد ثاني : طالب سالم المري ( قطر )

وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اختيار المري، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية الثالثة عشر، والتي أقيمت في اليابان العام الماضي. وتم تكريمه من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم على المشاركة المشرفة.

وكانت إدارة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، اختارت الحكم نايف محمد القادري والحكم المساعد طالب سالم المري، كأفضل حكم وحكم مساعد خلال شهر فبراير 2018، وجاء اختيار الحكمين المذكورين وفقاً لمعايير إدارة التحكيم.

وفي تصريح للصحافيين عقب اختياره من قبل (فيفا)، قال طالب سالم المري الحكم المساعد الدولي إن اختياره للمعسكر الأخير الذي سيقام في إيطاليا لحكام كأس العالم مونديال 2018 لم يكن مفاجئاً، حيث كانت هناك ترشيحات قبل أن يتم الإعلان الرسمي وإرسال فاكس من الاتحاد الدولي باسمه، وقال: بالرغم من أنه كانت هناك ترشيحات تتردد باسمي إلا أنه كانت هناك منافسة قوية على هذا الشرف الكبير.

وأضاف طالب سالم بأن طموحه أن يمثل قطر خير تمثيل، ويظهر بالمستوى المشرف الذي يعكس تطور كرة القدم في قطر بصفة عامة ومجال تحكيم كرة القدم بصفة خاصة، لا سيما أن الحكام القطريين في الآونة الحالية نالوا خبرات كبيرة للغاية.

وتابع قائلاً: “أتوجه بالشكر إلى اتحاد الكرة برئاسة الشيخ حمد بن خليفه بن أحمد آل ثاني على اهتمامه بالحكام وتطوير مستواهم، وكذلك لابد أن أشكر هاني بلان رئيس لجنة الحكام والكابتن ناجي جويني مدير إدارة التحكيم في اتحاد الكرة على دعمهما لي ومساندتهما المستمرة، وأهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الحكيمة التي توفر كافة الإمكانيات لأبناء قطر في جميع المجالات، خاصة كرة القدم”.

وخلص قائلاً: “إنني أعلم تماماً أن المسؤولية ستكون صعبة وليست سهلة، وبإذن الله أستطيع أن أثبت وجودي وأتخذ من كل من سبقوني مثلاً أعلى لي، لأنهم أساتذتي ولا أستطيع أن أنكر حقهم وفضلهم، من أكبر واحد لأصغر شخص.”

وكان طالب سالم المري اتجه إلى سلطنة عمان مع طاقم تحكيم قطري دولي مكون من عبد الرحمن الجاسم وسعود أحمد لإدارة مباراة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السلطان قابوس، على أن يعود السبت إلى الدوحة.