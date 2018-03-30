الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تواجه التظاهرات السلمية بالقتل والبطش

رام الله-غزة: قالت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الجمعة، إن إسرائيل تواجه التظاهرات السلمية للفلسطينيين بالقتل والبطش.

وحمل المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات بحق الفلسطينيين” لدى إحيائهم يوم الأرض.

وطالب المحمود بـ”تدخل دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء أبناء الشعب العربي الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال إن “على مؤسسات المجتمع الدولي ان تتحمل مسؤولياتها ازاء الشعب الفلسطيني الاعزل الذي يحيي ذكرى يوم الارض الخالد، وهي احدى المناسبات الوطنية الكبرى، وذلك عبر المسيرات السلمية والتظاهرات والمهرجانات الشعبية”.

وأضاف أن إسرائيل تواجه تلك التظاهرات بـ”آلة البطش الرهيبة وإراقة الدماء في تحد سافر لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية التي تبيح للمواطنين العزل التعبير عن آرائهم بكافة الأشكال المتاحة”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 15 شاباً استشهدوا، اليوم الجمعة، فيما أصيب نحو 1416 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المُدمع، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي لهم، قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وبدأ اعتصام شعبي فلسطيني في المناطق الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل التي أعلنت التأهب للتصدي لأي محاولات تسلل خارج القطاع.

(وكالات)