ما تعليق زيدان على اقترابه من مغادرة ريال مدريد؟

لندن-”القدس العربي”:

بالرغم من اعتراف المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، برغبته في الاستمرار مع الفريق لأطول وقت ممكن، إلا أنه رفض استبعاد رحيله من الباب الكبير في نهاية الموسم أو في أي وقت، من منطلق أن المدرب دائمًا وأبدًا مُهدد بالإقالة في أي لحظة.

وردًا على سؤال حول تجدد الشائعات التي تتحدث عن إمكانية رحيله عن البيرنابيو الموسم القادم، قال في حديثه مع الصحفيين قبل مواجهة لاس بالماس في الليغا “بالطبع أود البقاء لأنني أُحب ما أقوم به، وقبل أي شيء أُدرك أهمية وظيفتي والمكان الذي أعمل فيه. قولاً واحدًا أريد الاستمرار لأطول فترة، لكن كما تعرفون .. لا شيء مضمون في كرة القدم”.

وأضاف “ربما لو الأمر بيدي، لقررت الاستمرار، وأعتقد أنني كشفت عن هذا الأمر أكثر من مرة، الواقع يقول أن الحياة في ريال مدريد تتوقف على النتائج لأنه نادٍ لا يبحث سوى عن الانتصارات. والجميع يعرف أنني هنا منذ سنوات طويلة، وأعرف كيف تسير الأمور في الداخل، لكن في الوقت ذاته، أقوم بعملي بكل حب وتفاني.. وأكررها، أريد الاستمرار لأطول فترة ممكنة”.

من جهة أخرى، نفى صحة ما تردد عن وجود مشاكل بينه وبين نجمه الإسباني إيسكو، الذي خطف الأضواء بأهدافه الثلاثة (الهاتريك)، التي سجلها في شباك المنتخب الأرجنتيني (بدون ميسي)، في المباراة الدولية الودية، التي حسمها منتخب لا روخا بسداسية مقابل هدف.

وعن إيسكو الذي بدأت الصحف تربط مستقبله بعيدًا عن سلطان القارة العجوز، لكثرة جلوسه على مقاعد البدلاء في الآونة الأخيرة، قال زيزو “لا أرى نفسي مدربًا ظالمًا، وأعتقد أن إيسكو أكد ذلك في تصريحاته. كل ما في الأمر أن كل اللاعبين يريدون لعب دقائق أكثر، لكني في النهاية مُطالب بالاعتماد على 11 في التشكيلة الأساسية، وبالنسبة لإيسكو. أستطيع أن أؤكد لكم أنه سيبقى معنا ولن يرحل، كل شخص فسر تصريحاته كما يرى، وأنا لست غاضبًا على الإطلاق، وكنت سعيدًا بمستواه في مباراة إسبانيا والأرجنتين”.

وختم “هل من الممكن أن ينتقل إلى مانشستر سيتي؟ قلت سيبقى هنا في ريال مدريد، وأتمنى بقاء كل اللاعبين، لكن يبدو لي أننا لسنا في الوقت المناسب للتركيز على مستقبل اللاعبين، أعتقد أنه من الأفضل أن نُركز على مباريتنا المتبقية في الدوري ودوري الأبطال.. هل سيُشارك إيسكو أمام لاس بالماس؟ لا لن يُشارك هو راموس بداعي الإصابة”.