منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بمحاسبة إسرائيل دوليا

رام الله-غزة: طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بمحاسبة دولية لإسرائيل على استهدافها المتظاهرين الفلسطينيين العزل.

وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، في بيان، حكومة إسرائيل ودول العالم قاطبة “المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني العزّل من المتظاهرين السلميين”.

وطالب عريقات المجتمع الدولي بـ “الخروج عن صمته وإداناته اللفظية، والتدخل العاجل في اتخاذ الإجراءات الفورية لردع جرائم إسرائيل ووقف مجازرها بحق الفلسطينيين، ومحاسبتها عملاً بأحكام القانون والشرعية الدولية”.

واعتبر عريقات أن التظاهرات الفلسطينية “رسالة سياسية قوية من الشعب الفلسطيني بكل فئاته ومكوناته إلى سلطة الاحتلال وجميع دول العالم برفض الحلول والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 15 شاباً استشهدوا، اليوم الجمعة، فيما أصيب نحو 1416 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المُدمع، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي لهم، قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.وذكرت مصادر طبية في غزة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن سبعة شبان استشهدوا برصاص حي أطلقته قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي متمركزة خلف السياج الفاصل على أطراف شرق القطاع.

(وكالات)