غوارديولا يبعث رسالة نارية للسلطات الإسبانية!

لندن-”القدس العربي”:

سجل المدرب الكاتلوني بيب غوارديولا، اعتراضه على ما فعلته السلطات الإسبانية أمس الخميس، باعتقال أحد الأشخاص الثائرين، الذين يُطالبون باستقلال الإقليم عن التاج الإسباني، مُصرًا على أن مثل هذه الانتهاكات، لن تُخمد نيران الثورة التي اندلعت في شهر أكتوبر الماضي أكثر من أي وقت مضى في العصر الحديث.

وظلت قضية انفصال إقليم كاتلونيا خامدة منذ سبعينات القرن الماضي، إلا أنها عادت بقوة غير متوقعة في السنوات القليلة الماضية، ووصلت للذروة في استفتاء الأول من أكتوبر، الذي لم تعترف الحكومة الإسبانية بشرعيته فقط، بل فعلت كل شيء لعرقلته، بمنع التصويت في أكثر من 200 مقر انتخابي، ما أسفر عن أعمال عنف متبادلة بين الشرطة المركزية وأبناء الإقليم المتمسكين بحق الانفصال.

وعلق غوارديولا على عودة المناوشات بين السلطات وأبناء إقليمه الثائرين مثله، قائلاَ في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل الاصطدام بإيفرتون في البريميرليغ “أنا مثل أي شخص، لا أريد أي مكروه لأي إنسان أو عائلته. لقد خرج نحو 6 مليون شخص أو أكثر هذه السنة، و أدلينا بأصواتنا بسلام”.

وأضاف “من يقول أن شعب كاتلونيا يخلق العنف فهو مُخطئ، ومن الظلم أن ينظروا إلينا مثل إيتا أو بوركا. الأمر بسيط للغاية، يُمكن لأي شخص مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو، فهي لا تكذب أبدًا، وبالنسبة لي، سأظل رافضًا لمثل هذه الانتهاكات التي حدثت أمس″.

وعن مواجهة التوفيز، قال “من الواضح أن سام آلاردايس أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح هناك، إيفرتون الآن أصبح أقوى مما كان في النصف الأول، خصوصًا في مبارياته التي يخوضها على ملعبه، ومؤكد مباراتنا ضدهم لن تكون سهلة، هل حُسمت المنافسة على لقب البريميرليغ؟ أعتقد لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن”.

وسيحل السيتي ضيفًا على ملعب “غوديسون بارك” لمواجهة الحلويات الزرقاء غدًا السبت، في واحدة من مباريات الجولة الـ32 للدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يتصدره السكاي بلوز برصيد 81 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه.