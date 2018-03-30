مدرب برشلونة: مزاج ميسي هادئ بعد هزيمة الأرجنتين القاسية

برشلونة: قال أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني إن مزاج لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي هادئة بعد هزيمة منتخب بلاده القاسية من إسبانيا بهدف مقابل ستة وديًا.

جاءت تصريحات فالفيردي قبل مواجهة فريقه لإشبيلية غدًا السبت في الجولة الثلاثين للدوري الإسباني (الليغا).

وفي مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، أكد فالفيردي “مزاج ميسي بعد خسارة الأرجنتين أراه هادئًا، تحدثنا قليلًا معه وبعض اللاعبين الآخرين، جميعهم يريدون الفوز على إشبيلية، نحن معتادون على الانتقادات، وأنا أرى ميسي بحال مثالي”.

وأضاف “إشبيلية فريق قوي يصعب هزيمته، سنخوض اللقاء في ملعب معقد، ونسعى لتحقيق الفوز″.

وأوضح فالفيردي “نسعى للفوز بالدوري الإسباني في أسرع وقت ممكن، إشبيلية يريد الفوز، وأتلتيكو كذلك، سنذهب لخوض اللقاء بتنافسية، هذا ما قمنا به هذا الموسم”.

واختتم فالفيردي تصريحاته بالقول “أهم شيء الآن للاعبين هو امتلاكهم الحضور الذهني، عليهم مواجهة هذا الشهر بعقول ناضجة للتتويج باللقب”.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه.(الأناضول).