تنظيم “الدولة” يعلن مسؤوليته عن تفجير أجدابيا بشرق ليبيا

بنغازي (ليبيا): قالت وكالة “أعماق” للأنباء الناطقة باسم تنظيم “الدولة” (داعش) الإرهابي، اليوم الجمعة، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن انفجار سيارة ملغومة وقع، أمس الخميس، في مدينة أجدابيا بشرق ليبيا.

وقال مصدر عسكري إن الانفجار استهدف المخرج الشرقي لأجدابيا الواقعة جنوبي بنغازي.

وقالت “أعماق” إن 14 فردا من القوات التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر قتلوا أو أصيبوا. وتتحالف قواته مع حكومة موازية تتمركز في شرق ليبيا.

وقال مسعفون إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون.

وأعلنت “الدولة” في أكتوبر/ تشرين الأول مسؤوليتها عن هجوم وقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي أجدابيا أسفر عن مقتل جنديين اثنين.

وفقد التنظيم السيطرة على مدينة سرت، معقله في وسط ليبيا، في عام 2016.

وتقهقر التنظيم منذ سقوط سرت إلى معسكرات في الصحراء في جنوب ليبيا يشن من خلالها هجمات انتحارية وهجمات في المدن الساحلية.

وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، وتتنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

(وكالات)