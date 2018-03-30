مع انتهاء فعاليات اليوم الأول.. “هيئة مسيرة العودة” تدعو المتظاهرين الفلسطينيين إلى العودة للخيم

غزة: أعلنت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة” التي تضم حماس وكافة الفصائل الفلسطينية، الجمعة، انتهاء اليوم الأول لمسيرة “العودة الكبرى”، داعية المتظاهرين للتراجع نحو الخيم التي أقامتها في المواقع الخمسة التي تبعد مئات الأمتار عن الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال خالد البطش رئيس الهيئة، في مؤتمر صحافي بمشاركة اسماعيل رضوان القيادي في حماس، “نعلن انتهاء فعاليات اليوم الأول وندعو جماهير شعبنا للعودة إلى الاعتصام والتخييم في الأماكن المحددة”.

وأقام منظمو هذه المسيرة عشرات الخيم في خمسة مواقع تقع على بعد نحو 700 متر عن الحدود مع إسرائيل، حيث اندلعت، الجمعة، مواجهات عنيفة وواسعة استشهد خلالها 12 فلسطينيا وأصيب نحو 1200 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وأضاف البطش “نعلن أن اليوم هو يوم البداية وسنواصل الاعتصام والتظاهر وندعو شعبنا إلى الاستمرار وصولا إلى يوم الزحف العظيم في 15 مايو/أيار (بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة)”.

وبدأت هذه الاحتجاجات، اليوم الجمعة، إذ يحيي الفلسطينيون “يوم الأرض” في ذكرى استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 30 مارس/ آذار 1976 في مواجهات عنيفة ضد مصادرة أراضيهم.

ويؤكد المنظمون أن هذه الاحتجاجات ستستمر لمدة 6 أسابيع تنتهي بحلول ذكرى النكبة في 14 مايو/أيار.

وتابع البطش “نعلن عن قبر صفقة القرن المشبوهة التي يقودها دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) وعزم شعبنا وإصراره لتصفية كافة المشاريع التصفوية وأنه لا بديل عن العودة وحقنا في فلسطين التاريخي”.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن ترامب الذي خالف عقودا من السياسة الأمريكية على هذا الصعيد، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها تزامنا مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن نقل السفارة من تل أبيب سيتم في مايو/أيار.

(وكالات)