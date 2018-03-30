أزهار الكرز.. أيقونة الصداقة اليابانية الأمريكية 

باريس-”القدس العربي” -آدم جابر:

يكمل مهرجان الاحتفال بأزهار الكرز هذا العام مائة سنة من الجمال المزين بالبياض والألوان الوردية على ضفاف نهر البوتوماك الذي يربط واشنطن دي سي بولاية فرجينيا الواقعتين معا في منطقة واشنطن الكبرى.

حسب موقع الحكومة اليابانية، فإن الاحتفال بهذه المناسبة السنوية يعود إلى عام 1927، فمنذ ذلك التاريخ يحج عشاق الزهور إلى ضفاف نهر “البوتوماك” وإلى أماكن أخرى في واشنطن دي سي وفرجينيا للتمتع بمشاهدة تفتح أزهار الكرز، التي تتفتق كل عام بين الأيام الأخيرة من شهر مارس/آذار والأيام الأولى من شهر أبريل/نيسان؛ حيث يجذب المهرجان كل عام حوالي 1.5مليون سائح، ويحتفل به في ظل أجواء مليئة بالفرحة .

“دبلوماسية الأزهار”

ترمز أزهار الكرز إلى الصداقة الأمريكية اليابانية، لتذكر العالم كل عام بـ “دبلوماسية الأزهار”؛ إذ يعود أصل القصة إلى عام 1909 عندما تبلورت في ذهن السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية حينها فكرة غرس هذه الأشجار على ضفاف البوتوماك ودعمها في ذلك العالم الياباني المقيم في أمريكا جوكيشي تاكامين.

فقد طلب تاكامين من عمدة مدينة طوكيو ارسال آلاف أشجار الكرز إلى واشنطن. وفي سنة 1910 وصلت إلى العاصمة الأمريكية ثلاثة آلاف شجرة، لكن لسوء الحظ اكتشفت مشكلة فيها حالت دون غرسها على ضفاف النهر.

أعاد العالم الياباني الكرة، وبعد عامين وصلت إلى واشنطن ستة آلاف شجرة من الكرز، غرس أغلبها في واشنطن خاصة على ضفاف البوتوماك.

وفي سنة 1965 قدمت اليابان هدية إلى سيدة الولايات المتحدة الأولى عبارة عن حوالي 4 آلاف شجرة كرز كعربون محبة بين شعبي البلدين.

تعتبر أزهار الكرز رمزا لليابان، ولها أكثر من دلالة عند شعب مطلع الشمس. تعيش أشجار الكرز في المعدل حوالي 70 عاما.