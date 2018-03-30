الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط هجوم بالرصاص على الحدود مع غزة‎‎

القدس/ رام الله: زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته أحبطت هجومًا شنه فلسطينيان قرب السياج الأمني على الحدود مع قطاع غزة، وتمكنت من “قتلهما”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش قوله، في بيان، إن “فلسطينيين اثنين فتحا النار باتجاه قواتنا، وردّت القوات بإطلاق النار تجاههما، وأردتهما قتيلين”.

وذكر البيان، أن القوات الإسرائيلية قصفت أيضاً مواقع لحركة حماس الفلسطينية، قرب الحدود.

وتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين العزل منذ صباح الجمعة، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ”يوم الأرض”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 15 شاباً استشهدوا، الجمعة، فيما أصيب نحو 1416 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المُدمع، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي لهم.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، منطقة السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل “منطقة عسكرية مغلقة”.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، غدا السبت، يوم حداد وطني في الأراضي الفلسطينية على أرواح شهداء اليوم الجمعة.

ونددت الحكومة الفلسطينية، في بيان، باعتداءات الجيش الإسرائيلي، ودعت إلى “تحرك دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء” الفلسطينيين.

و”يوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ فلسطينية.