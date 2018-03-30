شهادة صادمة لأحد رموز بن علي: فبركنا صورا للمرزوقي وبن سدرين

تونس -”القدس العربي”:

قدم أحد رموز نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي شهادة صادمة حول الأسلوب “غير الأخلاقي” الذي اعتمده الرئيس السابق في تشويه معارضيه، مشيرا إلى أن النائب حسن العماري وقع “ضحية” هذه الفبركات الإعلامية حين قال إنه يملك تسجيلات تؤكد عمل زميلته في المعارضة كـ “راقصة” في أحد الملاهي.

وكان العماري النائب عن حزب “نداء تونس″ تعرض لعاصفة من الانتقادات بعدما نعت البرلمانية سامية عبّو (حزب التيار الديمقراطي) بأنها “راقصة”، مشيرا إلى أنه يملك “فيديوهات” توثق عملها في أحد الملاهي قبل سنوات عدة، والذي قال إنه تسبب بتعرضها للسجن في وقت لاحق.

وقدم حميدة بن جمعة الموظف السابق في وكالة الاتصال الخارجي (التي كانت مختصة في تلميع صورة بن علي في الخارج وتم حلها بعد الثورة) شهادة صادمة – نشرها على صفحته في موقع “فيسبوك”- حول طريقة تشويه بن علي لمعارضيه.

وكتب بن جمعة “بصفتي أحد جنود النظام الدكتاتوري الذي فبرك الصور التي تحدث عنها محمد عبو (مؤسس التيار الديمقراطي وزوج سامية عبو) في مقاله، يهمني أن أعلن للرأي العام وانا بكامل قواي العقلية وعن حسن نية أن الفبركة صارت ووجدت آثارها في المكتب في الطابق الرابع في وكالة الاتصال الخارجي وقمت بتصويرها كلها، والملفات تخص سامية عبو ومحمد عبو وسهام بن سدرين ومنصف المرزوقي وبعض المدونين مثل حمادي كالوتشا و الصديق الحالي مجدي ناجي. وما قاله النائب الاحمق (حسن العماري) في البرلمان عن سامية عبو هو مجرد غباوات كنت انقلها لرئيس الكتلة (نداء تونس) سفيان طوبال كي ينشرها في فيسبوك في 2009″.

وأشار إلى أنه أودع ملفا لدى هيئة “الحقيقة والكرامة” اعترف من خلاله بكل شيء رسميا، مشيرا إلى أن مديرة الهيئة سهام بن سدرين “اعتبرت أن ما قلته غير مهم رغم اني موظف سابق بوكالة الاتصال الخارجي”.

وكان محمد عبو أكد قبل أيام أنه ما ذكره العماري يتعلق بصور مفبركة من قبل نظام بن علي، مضيفا “دخلت في معركة مع نظام بن علي سنة 2009 أدت لحجب صور فوتوشوب تخصني وتخص معارضين آخرين. وبعد الثورة علمت أن بن علي نفسه أمر بالتوقف عن هذا الأسلوب لمدة معينة، والحثالة التي خلفته تصر على أن تكون أقبح منه وبلا عقل ومنطق”.