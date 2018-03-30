تبرئة أرملة مهاجم الملهى الليلي في فلوريدا

أورلاندو (فلوريدا): برأت هيئة محلفين بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الجمعة، نور سلمان أرملة المسلح عمر متين من كل الاتهامات المتعلقة بمذبحة قتل فيها 49 شخصا، وأكدت براءتها من اتهامات اتحادية بمحاولة تضليل المحققين ومساعدة زوجها في الهجوم.

وكان من الممكن أن تصل عقوبة سلمان (31 عاما) إلى السجن المؤبد لو أدينت باتهامات اتحادية بعرقلة العدالة ومساعدة متين (29 عاما) في تقديم الدعم لتنظيم “الدولة”.

لكن هيئة المحلفين بالمحكمة الجزئية الأمريكية برأتها بعد مداولات استغرقت نحو 12 ساعة منذ الأربعاء.

وقُتل متين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في الملهى الليلي الذي يرتاده المثليون، بعد أن بايع زعيم تنظيم “الدولة”. في ذلك الوقت كانت نور في المنزل مع إبنهما الذي كان في الثالثة من عمره.

وستشكل تبرئة سلمان على الأرجح ضربة للناجين وأسر ضحايا الهجوم.

ووقعت المذبحة يوم 12 يونيو/ حزيران 2016. وكانت حينها أكثر حوادث إطلاق النار الجماعي دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. وقتل عدد أكبر في حادث إطلاق رصاص آخر العام الماضي عندما فتح مسلح النار على حفل في الهواء الطلق من حجرته بفندق في لاس فيغاس وقتل 58 شخصا.

وأفادت قنوات إخبارية أمريكية أن سلمان انفجرت في البكاء بعد سماعها الحكم ببراءتها.

وكان الادعاء قال إنها تفقدت مع زوجها مواقع محتملة لشن هجوم لكنها لم تفعل شيئا لمنعه من تنفيذ خططه.

(رويترز)