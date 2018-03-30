الأردن يُحمِّل إسرائيل مسؤولية ما يجري بغزة.. ومسيرات تضامنية في المغرب

عمان: حمَّل الأردن، إسرائيل مسؤولية ما يجري في غزة، الجمعة، والذي نتج عن “انتهاكها لحق التظاهر السلمي واستخدامها للقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل”.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

واعتبر المومني، أن ما جرى بقطاع غزة، الجمعة، “نتيجة لانتهاك إسرائيل لحق التظاهر السلمي واستخدامها للقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل الذين خرجوا بالآلاف لإحياء ذكرى يوم الأرض، والتأكيد على حقهم بالعودة لديارهم وفقاً لحقوقهم التي تضمنها لهم القوانين والأعراف الدولية”.

ودعا المومني، المجتمع الدولي للنهوض “بمسؤولياته في الضغط على إسرائيل للالتزام بمسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة”.

وشدد على أن “استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، الذي يضمن الحق في الحرية والكرامة والدولة للشعب الفلسطيني، سيعمل على تجذير بيئة اليأس، الذي يولّد التطرّف ويدفع للمزيد من العنف والدماء، ويصب في النهاية لصالح الأجندات المتطرفة وأصحابها في المنطقة”.

واستهدف الجيش الإسرائيلي فعاليات احتجاجية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى الـ42 لـ”يوم الأرض”، ما أسقط 15 شهيدا و1416 مصابا، خلال مواجهات في غزة ومناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

المغربيون يتضامنون مع الفلسطينيين

وفي المغرب، تظاهر المئات، الجمعة، بالعاصمة الرباط، للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين المشاركين بمسيرات العودة، إحياءً لذكرى “يوم الأرض”.

وردد المشاركون، في الوقفة الاحتاجية أمام مبنى البرلمان، شعارات تطالب جميع الدول التحرك من أجل وضع حد لانتهاكات إسرائيل المتواصلة.

ورفع المشاركون، خلال الوقفة التي دعت إليها “مجموعة من الهيئات الحقوقية”، أعلام فلسطين وصور المسجد الأقصى.

وقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)، أحمد ويحمان، إن “هذه الوقفة تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، الذين قاموا اليوم بمسيرات العودة”. وأدان ويحمان، تزايد مختلف أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

و”يوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/آذار 1976، استشهد فيها 6 من الفلسطينيين داخل أراضي 48، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من أراضيهم.

(الأناضول)