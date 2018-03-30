حقوقية تونسية: لو كان النبي محمد حيّا لطبق مبدأ المساواة في الميراث- (فيديو)

تونس – “القدس العربي” – حسن سلمان

أثارت رئيسة منظمة حقوقية معروفة جدلا في تونس بعدما قالت إن النبي محمد لو كان حيا لعمل بمبدأ المساواة في الميراث الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إذ اتهمها البعض بالإساءة للرسول والتعدي على الشريعة الإسلامية.

وقالت راضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، في تصريح إذاعي، “الميراث يجب أن يكون فيه مساواة لأننا إذا أردنا الاعتماد على الشريعة فهي من صنع الإنسان لذلك نستطيع تأويلها بأوجه عدة، وأنا متأكدة أنه لو كان النبي محمد حيا لكان عمل بمبدأ المساواة في الميراث، لأنه إنسان ذكي”.

موقف النصراوي عرضها لهجوم شديد من بعض النشطاء على موقع “فيسبوك”، إذ كتب حسن الغرايري “الشريعة هي ما شرعه الله ورسوله من أحكام في القرآن والسنة النبوية، لكن المذاهب الإجتهادية هي من إختصاص العلماء الأربعة المعروفين كالشافعي وإبن حنبل ومالك ابن أنس وأبو حنيفة، أما في خصوص الدعوة للمساواة في الإرث فهي دعوة باطلة لا تستقيم باعتبار أن أحكام الإرث محسومة وواضحة وقطعية الدلالة بمعنى أنها لا تقبل الإجتهاد والتغيير”. وقالت إحدى الناشطات مخاطبة النصراوي: “آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه” يعني يا شيوعية سيدنا محمد لو كان حيا الآن لن يبدل أي شيء من كلام الله”.

وكتب محمد بن صالح “الميراث بيّنه الله بالتفصيل في سورة البقرة، يعني أنه لا جدال ولا تاويل ولا افتاء في هذا الموضوع ولم يتجرأ أي عالم أو مفتي أو شيخ أن يتدخل ويعطي رأيه فى هذا الموضوع منذ أكثر من 1400عام، لتأتوا أنتم أيها الجهلة لتقفوا وتعارضوا الله، عليكم اللعنة وغضب من الله إلى يوم الدين”. ورأت سيّدة أن “هذا (أحكام الميراث) كلام الله وليس الشريعة. لا تغيير ولا مس في النص القرآني فهو خط أحمر وليس لأي إنسان الحق في التلاعب به ولا تغيير أي حرف منه”.

ومنذ اقتراحه قبل أشهر من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي، يثير مبدأ المساواة في الميراث جدلا كبيرا في تونس، حيث يعارضه المطالبون بالالتزام بأحكام الشريعة في الميراث، ويؤيده المطالبون بمنح المرأة التونسية المزيد من المكاسب لتحقيق المساواة التامة مع الرجل.