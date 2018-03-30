إغلاق “هاف بوست العربي” وإطلاق منصة إخبارية جديدة باسم “عربي بوست”

“القدس العربي”: أعلن موقع “هافنغتون بوست”، اليوم الجمعة، أنه اعتباراً من 31 مارس/آذار الجاري، سيتم إنهاء الشراكة مع “هاف بوست العربي” والتوقف عن النشر فيه. وأشار إلى أنه تم إطلاق منصة جديدة تحمل اسم “عربي بوست”.

وفي بيان نشره الموقع، قال إن القرار كان “مشتركاً من جانب شركة انتيغرال ميديا وشركائنا في هاف بوست”، وإنه يأتي “في ظل سعي الجانبين للاستمرار في تقييم وإعادة تقييم كيف وأين يمكن لكلٍ منهما خدمة الجمهور في المنطقة”.

وأضاف البيان “نحن في انتيغرال ميديا نفهم المنطقة، وبالتالي نخطط لتوسيع نطاق وصولنا من أجل خدمة جمهورٍ واسع ومُعقَّد ومتنوع، بهدف تلبية احتياجات المنطقة بصورة أفضل. وبناءً على ما أقمناه بالفعل، نطلق منصةً جديدة لخدمة جمهور أوسع: عربي بوست”.

وأشار البيان إلى أن الموقع الجديد “عربي بوست” سيقدم للقراء العرب “المحتوى الثري والمتنوع والمعلوماتي والترفيهي. ويركز على العمق مع البساطة، وتقديم التجارب الإنسانية”.

يذكر أن “هافينغتون بوست عربي”، قد أُطلق في عام 2015، وهو الموقع الـ14 لهافينغتون بوست.

وانتيغرال ميديا هي شريك هافينغتون بوست الإقليمي ومقرها المملكة المتحدة.