﻿بايرن ميونخ يبحث عن تتويج تاريخي بلقب الدوري الألماني أمام دورتموند

برلين ـ د ب أ: يتطلع بايرن ميونخ إلى تتويج مثالي ومبكر بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم السادس على التوالي عندما يستضيف منافسه العنيد بوروسيا دورتموند في وقت لاحق اليوم في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويستأنف الدوري الألماني (بوندسليجا) فعالياته بمباريات هذه المرحلة بعدما توقف الأسبوع الماضي بسبب جولة المباريات الدولية الودية.

ولكن فوز بايرن باللقب لن يقتصر على تحقيقه الفوز على دورتموند وإنما يتطلب تعثر شالكه في مباراته أمام ضيفه فرايبورج والتي تسبق لقاء بايرن ودورتموند.

ويتصدر بايرن جدول المسابقة برصيد 66 نقطة بفارق 17 نقطة أمام شالكه فيما يحتل دورتموند المركز الثالث بفارق 18 نقطة عن بايرن.

ورغم ضياع فرصة دورتموند عمليا في المنافسة على اللقب، فإن المباراة تحمل في طياتها كبرياء آخر غير المنافسة على اللقب حيث يتطلع دورتموند إلى إفساد حلم بايرن في الاحتفال باللقب بين جماهيره قبل المراحل الست الأخيرة من المسابقة.

كما يطمح دورتموند في حصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز وضعه في صراع المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكذلك ، يتطلع دورتموند للثأر لهزيمته 1 / 3 أمام بايرن في دورتموند خلال مباراتهما في الدور الأول للمسابقة هذا الموسم إضافة للخسارة 1 / 2 أمام بايرن في دور الستة عشر لكأس ألمانيا.

وحافظ دورتموند على سجله خاليا من الهزائم في آخر 12 مباراة خاضها تحت قيادة مديره الفني بيتر شتويجر.

ومنذ افتتاح ملعبه الحالي «استاد أليانز آرينا» في 2005، توج بايرن باللقب في ثمانية مواسم ولكنه لم يحتفل بحسم لقب البطولة على ملعبه في أي من هذه المواسم.

وينتظر ألا يجد شالكه صعوبة كبيرة في الفوز على فرايبورج خاصة بعدما حقق شالكه الفوز في آخر خمس مباريات خاضها بالبوندسليجا.

ويحل هامبورج ضيفا على شتوتجارت كما يحل كولون صاحب المركز قبل الأخير ضيفا على هوفنهايم في مباراتين أخريين.

وفي باقي المباريات، يلتقي باير ليفركوزن فريق أوجسبورج وهانوفر مع لايبزج وماينز مع بوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن مع إنتراخت فرانكفورت غدا الأحد.