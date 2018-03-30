﻿برشلونة المتخم بالإصابات يصطدم بطموح أشبيلية في بروفة جادة لنهائي الكأس

برشلونة – د ب أ: يأمل برشلونة في تعافي نجمه الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي في الوقت المناسب قبل المباراة المرتقبة الصعبة أمام أشبيلية في وقت لاحق اليوم في المرحلة الثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم فيما يأمل لاس بالماس المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية في انشغال ريال مدريد بمسيرته الأوروبية أكثر من تركيزه في المباراة بينهما في المرحلة نفسها.

ويتطلع برشلونة إلى التقدم خطوة جديدة على طريق استعادة اللقب المحلي من خلال اجتياز الاختبار الصعب أمام مضيفه أشبيلية صاحب المركز السادس في جدول الدوري الاسباني.

وعانى ميسي من الاجهاد العضلي الذي حرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في المباراتين الوديتين أمام نظيريه الإيطالي والاسباني خلال الأيام الماضية.

وتمثل المباراة بروفة للمواجهة بين الفريقين نفسهما في نهائي كأس ملك اسبانيا والمقررة يوم 21 نيسان/أبريل المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وذلك قبل المراحل التسع الأخيرة من المسابقة هذا الموسم.

وقال إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة: «إنني مطمئن لوضع ميسي… الأطباء سيفحصونه وسنرى الخطوات اللازمة… أنهى المباراة الماضية للفريق في الدوري الاسباني أمام أتلتيك بلباو بشكل جيد مع شعوره ببعض الألم ولكن لم تكن هناك أي خطورة».

كما يأمل برشلونة في عودة سيرخيو بوسكيتس إلى المشاركة مع الفريق حيث عانى في الفترة الماضية من إصابة في القدم.

وفي المقابل، تدرب خيسوس نافاس مع فريق أشبيلية بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة وينتظر عودته للمشاركة مع الفريق في المباريات.

ومن المنتظر ألا يجد أتلتيكو مدريد صعوبة في تحقيق الفوز على ضيفه ديبورتيفو لا كورونا غدا الأحد علما بأن ديبورتيفو يحتل المركز قبل الأخير بجدول المسابقة ولكنه يسعى للتمسك بفرصه الهزيلة الباقية في البقاء بدوري الدرجة الأولى.

وقال كوكي نجم خط وسط أتلتيكو : «نعلم أن الفوز بلقب الدوري الاسباني أصبح صعبا للغاية بالنسبة لنا وربما مستحيلا ولكننا نتمسك بالأمل… يجب أن نحصد أكبر عدد ممكن من النقاط. برشلونة لم يخسر أي مباراة في الدوري هذا الموسم. ومن أجل الفوز باللقب، نحتاج للفوز بجميع مبارياتنا الباقية وخسارة برشلونة لأربع من المباريات التسع الباقية له».

وبالنسبة لريال مدريد ، لم يعد لقب الدوري هو الشيء الرئيسي الذي يشغل الفريق بعدما اتسع الفارق بينه وبين برشلونة إلى 15 نقطة وتضاءلت فرصه في الدفاع عن لقب البطولة.

ولكن تفوق الفريق بفارق 13 نقطة عن فياريال صاحب المركز الخامس يؤكد ضمان الريال للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولهذا، ينتظر أن يمنح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال بعض لاعبيه راحة من التدريبات استعدادا لمباراته المهمة والمرتقبة أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي حيث أصبح الدفاع عن اللقب الأوروبي هو الأمل الكبير لدى الريال لإنقاذ موسمه من الفشل.

وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي جيرونا مع ليفانتي وأتلتيك بلباو مع سلتا فيجو واسبانيول مع ألافيس وليجانيس مع بلنسية وإيبار مع ريال سوسييداد وملقة مع فياريال غدا الاحد وخيتافي مع ريال بيتيس في ختام مباريات المرحلة يوم الاثنين المقبل.