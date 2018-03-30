﻿«واجب» فيلم يضع المتلقي وجهاً لوجه مع الحياة الاجتماعية في الناصرة

بيروت – «القدس العربي»: بشغف انتظر جمهور ملتقى بيروت السينمائي فيلم «واجب» بعد قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق بعرضه. قرار نتج عن حركة حثيثة غير معلنة لمثقفين مهتمين بأن تكون بيروت واقعية ومنطقية في ما يتعلق بالرقابة على الأفلام. دافعوا عن فيلم «واجب» ووصل إلى الناس.

أن تقول المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر خلال تقديمها له بعفويتها المطلقة «مش فاهمين أنو في فلسطينيين بفلسطين»، شكل رداً على توصية الأمن العام بعدم العرض بحجة أن الفيلم تمّ تصويره في «أراضي العدو». واتبعت جاسر كلمتها باهداء «واجب» لكل من هم في الداخل، وإلى «بنت الناصرة، بنت فلسطين ريم البنا».

«واجب» مساحة مميزة من السينما الروائية تضع المتلقي العربي على تماس مع تفاصيل من حياة المواطن الفلسطيني في الداخل. هذا المواطن الذي ظُلم ولا يزال لأنه اختار مواصلة حياته في وطنه المحتل. ظلمٌ لحقه من ذوي القربى بلغ حدوداً قصوى، وعاد ليتراجع نسبياً مع تدخل العقل في بناء المواقف. فكرة المخرجة آن ماري جاسر في بناء السيناريو تبدو بسيطة، إذ تدور غالبية الأحداث داخل السيارة وهي تتنقل في شوارع الناصرة، وبين بيوت عائلاتها. أب وابنه يتسايران ويوزعان بطاقات دعوة لحفل زفاف ابنة العائلة. ربما مرت سنوات لم يزر خلالها الإبن مسقط رأسه. درس ويتابع حياته في إيطاليا، وما أن بدأ تجواله في شوارع الناصرة حتى اطلق العنان للتأفف والتذمر والإنتقاد. طبعاً هو الفرق بين الناصرة وإيطاليا.

«واجب» إلى جانب كونه شريطاً يُدخل المتلقي إلى بيوت مدينة الناصرة والحياة الاجتماعية فيها، ويجعله على تماس مباشر مع عائلاتها كاسراً جليد معايشة طويلة عبر المتخيل، يصوب على هدف أساس. أرادت جاسر من جديدها السينمائي وضع العلاقة بين جيلين من الفلسطينين المولدين في ظل الإحتلال الصهيوني بالمتناول وبالتفصيل. تلك العلاقة بين الأب والإبن راحت إلى كل ما يمكنه أن يصبح موضوعاً للنقاش أو الجدل. جدل قد تكون بدايته السيجارة الممنوعة طبياً على الأب، مروراً بتفاصيل حفل الزفاف واسم المغني. وصولاً إلى توجيه الدعوة للجار اليهودي الذي يصنفه الإبن من أعضاء الشاباك، لحضور الزفاف. إذاً هو جدل متخفف من كل عوامل الترف، بل يدخل إلى واقع الاحتلال.

يدافع الأب عن موقفه. يعيش تحت الإحتلال، وخياراته محدودة. مسار حياته لا يمحنه الكثير من الحرية. هو مجبر على مراعاة وجود الاحتلال المسؤول عن العمل والماء والهواء وسوى ذلك. يعلن الأب بأن مقاطعة الإحتلال كلياً تعني الهجرة من فلسطين. أما قراره الجلي والواضح البقاء في الوطن. إذ يقول لإبنه «لا طلعت من هون ولا بدي اطلع». بدوره يعير الأب ابنه بعلاقته العاطفية بابنة عضو في منظمة التحرير الفلسطينية «سيارتو بتطعمي مخيم لاجئين». ابن يعيش في أوروبا وفرصة الهجوم الكلامي على الاحتلال متاحة له دون حدود. يحتد النقاش ويهدأ. يبلغ الذروة ويعود إلى الأرض. أب متمسك بوطنه رغم كافة منغصات الاحتلال، ويعترف بقدر من المساومة المفروضة. وإبن اختبر الحياة في أوروبا وبات مغرماً بمناخ الحرية والحياة المتقدمة. في نهاية المطاف جمع مشهد البطلين محمد وصلاح بكري على شرفة منزلهما المطل على الناصرة ومعهما ركوة القهوة. توصل كل منهما إلى اعتراف ضمني بأن الضرورة لها أحكامها. اعترف الإبن: «يبدو معك حق».

إلى جانب الحكاية الأساسية التي قدّمها الفيلم للنقاش وهي الحياة بين جيلين، يعتبر «واجب» استثنائي لتناوله الحياة بظل الإحتلال الصهيوني تحديداً. وهي مسألة في غاية الحساسية والدقة. إلى ذلك يفيض «واجب» بالتفاصيل. ربط المتلقين بمدينة الناصرة التي تحتل التاريخ ليس العربي بل العالمي كذلك، وتعيش في الذاكرة والوجدان. هي تفاصيل مشوقة تجيب على اسئلة مسبقة. كيف يعيش هؤلاء؟ كيف يتواصلون مع غيرهم؟ كيف يفكرون؟ موقفهم من الإحتلال الرابض على صدورهم؟ في الحقيقة «واجب» فيلم عن ناس المدينة وعائلاتها سمته الإنفعالات الموضوعية. يُظهر مساراً هادئاً وعادياً لحياة المدينة. عائلة منشغلة بتوزيع دعوات الفرح، وأخرى منشغلة بمراسم دفن. امرأة مسنة لم يحالفها الحظ بالزواج، تسعى بحشرية واضحة لخطب ود رجل وحيد مثلها. لا تجميل مجاني للمدينة في «واجب»، بلدية الناصرة لا تقوم بواجبها لجهة النظافة. عجائز تتعايشن بنشاط مع وسائط التواصل الاجتماعي. مساحة الابتسامة وحتى الضحكة العالية توافرت في أكثر من مشهد.

فيلم حقيقي. إنساني بكل معنى الكلمة. لم يساير ولم يتودد ولم يخبىء. تنقلت الكاميرا بين الناس والعائلات أشعرتنا وكأننا نزورهم، نشرب قهوتهم، ونتبادل معهم التهاني بعيد الميلاد. إنها سينما الإنسان التي تعبد المتـلقي عن المتخيل واللامنطـقي.