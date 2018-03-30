﻿رسم ذاتي نادر لبيكاسو للبيع في مزاد

هونغ كونغ ـ أ ف ب: تعتزم دار «كريستيز» طرح رسم ذاتي لبيكاسو نادر من نوعه، في مزاد يقام في نيويورك، مقدرة أن يصل سعر هذه اللوحة إلى 70 مليون دولار.

وهذه اللوحة الزيتية الممتدة على 130 سنتمترا طولا و81 عرضا والتي تحمل اسم «البحّار» تظهر رجلا حزينا يرتدي قميصا مقلّما ويجلس على كرسي. وهي معروضة في هونغ كونغ حتى الثالث من نيسان/أبريل قبل نقلها إلى لندن ثم نيويورك حيث ستطرح في مزاد من المقرّر تنظيمه في الخامس عشر من أيار/مايو. ورسم بابلو بيكاسو هذه اللوحة سنة 1943 عندما كان يعيش في باريس الخاضعة للاحتلال الألماني وهو كان وقتها يخشى أن ترحّله الاستخبارات النازية إلى معسكر اعتقال. وقال كونور جوردان نائب رئيس قسم الفنون الحديثة والانطباعية في دار «كريستيز» إن هذه الشخصية المرسومة في اللوحة «تعكس التعاسة بكلّ وضوح».