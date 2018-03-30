﻿اكتشاف سرّ الصوت الصادر عن طقطقة الأصابع

باريس ـ أ ف ب: توصّل باحثون في دراسة علمية حديثة لمعرفة سرّ الصوت الذي يصدر لدى طقطقة الأصابع، مظهرين أن سببه انفجار فقاعات مجهرية في السائل الموجود في المفاصل. للتوصل لهذه الخلاصات، استند الباحثون الفرنسيون والأمريكيون إلى نماذج رياضية.

والفرضية التي طرحوها ليست جديدة وقد ظهرت لأول مرة قبل سبعين عاما ثم شككت فيها دراسات لاحقة، إلا أن الجديد في خلاصات الدراسة الأخيرة أن انفجار فقاعة واحدة يكفي لإصدار هذا الصوت، حسب عبد الله بركات الباحث في الكلية التقنية في باريس.

وكانت دراسة أجريت في العام 2015 تحدثّت عن أن صوت القرقعة يأتي من تشكّل الفقاعات وليس من انفجارها.

وقال بركات «ركّزنا على هذه المسألة من وجهة نظر رياضية، لأن كلّ الأبحاث السابقة كانت تعتمد على المراقبة».

وأضاف «حاولنا بذلك أن نبني نموذجا رياضيا لوصف ظاهرة فيزيائية».

وخلص الباحثون في الدراسة المنشورة في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» إلى أن انفجار الفقاعات الصغيرة هو المسؤول عن إصدار صوت القرقعة لدى طقطقة الأصابع، وليس تشكّلها.

ولا تسبب هذه الممارسة إلتهاب المفاصل، بخلاف الاعتقاد السائد.